Fontanella, il sindaco esulta: "Via i migranti da Cascina Fenatica, vinta una battaglia di buonsenso" - BergamoNews

“Abbiamo vinto una battaglia di buonsenso”: è questo il commento di Mauro Brambilla, sindaco di Fontanella, in merito alla comunicazione che tutti i richiedenti asilo presenti al Centro d’accoglienza di Cascina Fenatica sono stati trasferiti e che la struttura non rientra più nei progetti di accoglienza per richiedenti asilo.

“Da oltre un anno – spiega Brambilla – con il supporto anche di altri sindaci del territorio, a seguito della notizia apparsa sugli organi di stampa e relativa alle indagini riguardanti la cooperativa sociale ‘Terra Promessa’, che gestisce diverse strutture per migranti, e che hanno portato a una condanna per truffa aggravata ai danni dello Stato dei vertici della coop, chiedevo con insistenza la chiusura del centro. Non appena emersa l’inchiesta della Procura avevo immediatamente inviato una lettera al Prefetto di Bergamo Enrico Ricci per chiedere in via cautelativa la revoca del contratto d’appalto in essere per la gestione dei richiedenti asilo e la chiusura immediata del centro di accoglienza”.

“Più volte negli anni scorsi – continua il sindaco – come Lega avevamo denunciato l’operato di una realtà che negli anni ha riempito i paesi della pianura di richiedenti asilo oltre ad aver presentato con i parlamentari Daniele Belotti, Cristian Invernizzi e Simona Pergreffi, che ringrazio, diverse interrogazioni al Ministro dell’’Interno, è organizzato presidi sul territorio sia a Fontanella che ad Antegnate dove ha sede la cooperativa. Ci siamo presi accuse di razzismo e xenofobia solo perchè parlavamo di speculazione e guadagni facili. Le nostre richieste, proprio come quelle che da sindaco ho indirizzato al Prefetto, sono sempre state di buonsenso e soprattutto espressione di una diffusa volontà da parte dei miei concittadini. Ora, visto quello che è emerso negli ultimi anni, posso dire che non eravamo fuori strada”.

“Finalmente – chiosa il primo cittadino – questa triste pagina, almeno a Fontanella si è conclusa con la vittoria del buonsenso.”