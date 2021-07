Dopo 10 anni l'ex dg del Bolognini di Seriate assolto da tutte le accuse - BergamoNews

Dopo dieci anni di inchieste è arrivata l’ultima assoluzione per Amedeo Amadeo. L’ex dg dell’azienda sanitaria Bolognini di Seriate era accusato di aver costretto un concorrente a non ricorrere per un concorso.

Amadeo, 74 anni, assistito dall’avvocato Marco Zambelli, è stato assolto anche dall’ultima vicenda giudiziaria rimasta in sospeso.

L’ex dg, che dopo il rinvio a giudizio nel 2015 aveva deciso di dimettersi dall’incarico, è stato assolto “perché il fatto non sussiste” anche dall’accusa di tentata concussione.

Il pubblico ministero Giancarlo Mancusi aveva chiesto una condanna a due anni.