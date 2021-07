Distrutti dalla tempesta: l'Accademia dona ancora i gazebo per l'hub di Chiuduno - BergamoNews

La violenta grandinata di mercoledì 7 luglio aveva provocato grossi danni alla struttura del centro vaccinale di Chiuduno, rendendolo inagibile per qualche giorno.

Un evento che aveva costretto la direzione dell’Asst Bergamo Est a spostare tutti gli appuntamenti programmati per giovedì 8 e venerdì 9, confermando giorno e ora, nel centro vaccinale di Dalmine, grazie alla prontissima disponibilità mostrata dai colleghi dell’Asst Bergamo Ovest.

I lavori di ripristino, poi, avevano richiesto anche l’intera giornata di sabato 10, con le vaccinazioni che sono riprese regolarmente dalla giornata di domenica 11.

Nella conta dei danni del maltempo erano rientrati anche tre gazebo, donati dall’Accademia dello Sport per la Solidarietà di Bergamo: spazzati via e distrutti dalla furia della tempesta, erano stati resi inutilizzabili.

Così, senza pensarci due volte, la Onlus guidata da Giovanni Licini ha provveduto all’acquisto di altre tre strutture mobili identiche, delle dimensioni di 20 metri per 4: mercoledì 14 luglio sono stati riposizionati ancora in corrispondenza dell’ingresso dell’hub vaccinale, per riparare gli utenti dal sole e dalle intemperie.

“A marzo avevamo fornito questi tre gazebo al centro, così come abbiamo fatto con altre attrezzature e arredi in quelli di Clusone e Rogno – sottolinea Licini – Ci tenevamo quindi a risolvere in prima persona questa situazione, per il completo ripristino delle condizioni pre-temporale. In più, come dall’apertura del centro, i nostri volontari continuano a prestare servizio di assistenza: il lunedì e il venerdì, con 10-12 persone su entrambi i turni di mattino e pomeriggio”.

All’Accademia dello Sport sono giunti a stretto giro di posta i ringraziamenti dell’Asst Bergamo Est. Il direttore generale Francesco Locati infatti ha scritto a Licini: “Ancora una volta un grazie riconoscente mio e di tutto il personale dell’Azienda”.