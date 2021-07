Ancora una giornata instabile, temperature giù - BergamoNews

Che tempo farà a Bergamo e in provincia nelle prossime ore e nei prossimi giorni? Ripsonde Ivan Malaspina con il bollettino del Centro Meteo Lombardo.

ANALISI GENERALE

La bassa pressione discesa dal Regno Unito, responsabile del maltempo nella giornata di martedì, fatica ad allontanarsi dalle nostre regioni e pertanto continuerà a influenzare il tempo con una diffusa instabilità per alcuni giorni anche sulla Lombardia. Nel fine settimana però assisteremo a un più deciso miglioramento grazie all’anticiclone delle Azzorre che si estenderà verso la Gran Bretagna e l’Europa occidentale, proteggendo anche la nostra Penisola dall’arrivo delle perturbazioni atlantiche.

Le temperature tenderanno a risalire, ma senza picchi di caldo eccessivo, mentre un rialzo più cospicuo è atteso nelle giornate di sabato e domenica.

Mercoledì 14 luglio 2021

Tempo Previsto: al mattino parzialmente nuvoloso su tutta la regione con maggiore soleggiamento sui settori occidentali. Nel pomeriggio poco nuvoloso sulla medio/bassa pianura occidentale, condizioni di spiccata instabilità altrove con cieli parzialmente nuvolosi e la formazione di rovesci o temporali sparsi su Alpi, Prealpi, Laghi e alte pianure. Possibile qualche piovasco anche sugli altri settori della pianura. In serata tendenza a graduale miglioramento ovunque.

Temperature: minime in diminuzione, massime stazionarie. In pianura minime per lo più comprese tra 16 e 18°C, con valori superiori nelle zone densamente urbanizzate del Milanese; massime generalmente comprese tra 25 e 27°C.

Giovedì 15 luglio 2021

Tempo Previsto: al mattino poco nuvoloso in pianura e sulle Prealpi, nubi sulle Alpi con l’arrivo di qualche pioggia su Valtellina e alta Valcamonica. Nel pomeriggio poco nuvoloso in pianura, parzialmente nuvoloso su Alpi e Prealpi con la formazione di qualche piovasco, in temporanea discesa a qualche settore dell’alta pianura entro sera. In serata nuvoloso su tutta la regione con qualche piovasco sui rilievi, in miglioramento nella notte.

Temperature: massime in aumento. In pianura minime per lo più comprese tra 17 e 19°C, con valori superiori nelle zone densamente urbanizzate del Milanese; massime generalmente comprese tra 28 e 30°C, con qualche punta superiore sulla bassa pianura.

Venerdì 16 luglio 2021

Tempo Previsto: al mattino poco nuvoloso sull’ovest della regione, parzialmente nuvoloso altrove con qualche pioggia nel Mantovano. Nel pomeriggio tendenza al peggioramento da est verso ovest con l’aumento delle nubi ovunque e la formazione di rovesci sparsi dalle Alpi alla pianura, più significativi sulla fascia prealpina. In serata persiste qualche nuvola, ma con generale cessazione dei fenomeni.

Temperature: quasi stazionarie. In pianura minime per lo più comprese tra 18 e 20°C, con valori superiori nelle zone densamente urbanizzate del Milanese; massime generalmente comprese tra 27 e 29°C, con qualche punta superiore sulla bassa pianura.