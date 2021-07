Spacciava a bordo di un monopattino elettrico: 23enne inseguito e denunciato - BergamoNews

Secondo quanto ricostruito, girava per Seriate a bordo di un monopattino elettrico col qualche trasportava droga per i suoi clienti. Per questo motivo un 23enne tunisino è stato denunciato dagli agenti della polizia locale dopo un inseguimento per le vie del paese.

È successo nei giorni scorsi, quando pattuglia impegnata nel controllo viabilistico dei monopattini elettrici ha intimato l’alt al giovane che procedeva a velocità sostenuta sul marciapiede.

Incurante degli agenti in uniforme e dei passanti, il ragazzo ha lanciato pericolosamente il monopattino a lato del marciapiede dandosi alla fuga a piedi.

Immediatamente rincorso per alcuni minuti nelle vie del centro, una volta raggiunto, nel tentativo di sfuggire, ha dato alcuni spintoni agli agenti, prima di essere bloccato e trasportato al comando di via Paderno.

Durante la fuga aveva tentato di disfarsi di un bilancino di precisione solitamente utilizzato per la pesatura di dosi di stupefacenti, nonché di alcune banconote di denaro di piccolo taglio.

A seguito degli accertamenti di polizia giudiziaria il tunisino, privo di documenti identificativi, risultava: senza fissa dimora, entrato clandestinamente nel territorio nazionale, e già pregiudicato per reati contro la persona e il patrimonio.

Non potendo dimostrare la legittima proprietà del monopattino e di un telefono cellulare, entrambi di dubbia provenienza, è stato anche denunciato per ricettazione e resistenza a pubblico ufficiale, e il materiale detenuto posto sotto sequestro e messo a disposizione dell’autorità giudiziaria.

A carico dello straniero oltre alla denuncia penale, dopo l’accompagnamento in Questura a Bergamo, dove è stato identificato a mezzo di rilievi fotodattiloscopici, è stato emesso un decreto di espulsione dal territorio italiano.

“La tutela della sicurezza urbana e il rispetto delle norme sulla circolazione stradale sono alcune delle priorità del comando di polizia locale a tutela della sicurezza della collettività – ha spiegato il neo comandante di Seriate Simone Comi – . Ancora una volta la sinergia con le altre forze dell’ordine, in questo caso con gli uffici della Questura di Bergamo, è stata fondamentale per un efficace attività di contrasto all’illegalità”.