"Odissea per una visita urologica, nessuno si preoccupa di chi vive in alta valle" - BergamoNews

Proprio in questi giorni è stata lanciata una petizione a sostegno dell’ospedale di San Giovanni Bianco, in Valle Brembana. “Chiediamo il rispetto del nostro diritto alla salute – mettono nero su bianco i promotori della petizione, che ha già raccolto oltre 5 mila firme -. Non siamo cittadini di serie B perché abbiamo deciso di vivere la nostra terra”.

È lo stesso discorso che porta avanti un lettore di Bergamonews, residente però in Valle Seriana, che ci scrive per “segnalare una delle tante mancanza del nostro sistema sanitario”. “Questa mattina, alle 8 – racconta -, chiamo il nostro medico di famiglia per mio suocero: ha 91 anni e un problema urologico. Il medico è in ferie, risponde il sostituto. Impossibilitato a fare una visita a domicilio, mi consiglia di chiamare la guardia medica”.

Lui chiama. “Risponde la segreteria telefonica – prosegue -. Sono fuori orario, le 8,05. Poi il medico mi richiama, consigliandomi di portarlo al pronto soccorso. Abitiamo a Onore, andiamo al pronto soccorso di Piario. Ci ricevono subito, ma il problema è che non c’è un urologo. Ragion per cui mi dicono di portarlo a Lovere, con la nostra auto”.

“Confesso di vergognarmi un po’ di vivere in una regione – è la riflessione del nostro lettore – che sta smantellando tutti i piccoli ospedali in favore di grandi e privati. Il primo ospedale forse degno di essere chiamato così è a oltre 40 chilometri di distanza. Mi fa molta rabbia – conclude – pensare che nessuno si preoccupa della gente che continua a vivere nelle valli. Siamo stanchi, stanchi di promesse vaghe”.