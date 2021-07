Infezione da Helicobacter pylori, l’esperto: “Ecco come riconoscerla e risolverla” - BergamoNews

“Ho l’Helicobacter pylori”. Chissà quante volte avete sentito questa frase pronunciata da amici o parenti. Già, perché questo batterio, responsabile della gastrite e dell’ulcera è molto più diffuso di quanto si creda. Secondo le recenti stime 1 italiano su 2 lo “ospiterebbe”, spesso anche senza rendersene conto, perché in molti casi è asintomatico. A volte però può provocare fastidi come difficoltà digestive, nausea e senso di pesantezza allo stomaco. Come ci spiega il dottor Francesco Negrini, responsabile dell’Unità Operativa di Gastroenterologia ed Endoscopia digestiva del Policlinico San Marco e gastroenterologo di Smart Clinic “Le Due Torri” e “Oriocenter”.

Dottor Negrini, che cos’è esattamente l’Helicobacter pylori?

Si tratta di un batterio che può colonizzare la mucosa gastrica, ovvero il rivestimento dello stomaco, e che l’attacca provocando un’infezione. La presenza dell’Helicobacter è spesso asintomatica, ma talvolta può provocare gastrite e ulcera. Inoltre è stato riconosciuto dall’Organizzazione Mondiale della Sanità come una concausa del cancro allo stomaco. La gastrite è un’infiammazione della mucosa, mentre l’ulcera è una vera e propria “ferita” che si forma nella mucosa, che produce un dolore intenso, soprattutto a stomaco vuoto. Una volta si riteneva che queste due patologie fossero causate unicamente dallo stress o dall’assunzione di cibi molto acidi. Oggi si sa chiaramente che in molti casi il responsabile è l’Helicobacter. Perciò, grazie a una cura antibiotica specifica, nella grande maggioranza dei casi possiamo debellare il batterio e curare così in modo definitivo ulcere e gastriti.

Poiché spesso non dà segni di sé, come si fa a esserci certi di averlo?

Per avere una certezza diagnostica è necessario innanzitutto sottoporsi al test del respiro, o breath test. Si tratta di un esame indolore e non invasivo che consiste nel somministrare al paziente una bustina di citrato di sodio. Dopo 10 minuti, gli viene richiesto di soffiare in un’apposita provetta e viene raccolto un primo campione di aria espirata. Viene quindi somministrata al paziente una piccola compressa di Urea-C13 e si raccoglie il secondo campione in un’altra provetta dopo circa 30 minuti. Se è presente l’Helicobacter, l’urea viene scissa in ammoniaca ed anidride carbonica, una certa quantità delle quali si ritrova nell’aria espirata dal paziente. La presenza di Helicobacter, poi, può essere confermata o esclusa con la gastroscopia, durante la quale vengono prelevati campioni (biopsie) della mucosa dello stomaco e dell’intestino, analizzati poi al microscopio. Trattandosi di esame più fastidioso e invasivo (anche se è possibile effettuarlo in sedazione), la gastroscopia è indicata in pazienti nei quali oltre alla ricerca dell’Helicobacter sia necessario indagare la salute “globale” delle mucose dello stomaco.

Come è possibile debellarlo?

Con una terapia è a base di un cocktail di antibiotici che prevede l’assunzione di diversi tipi di antibiotici e Inibitori della Pompa Protonica (IPP), che bloccano la produzione di acido cloridrico da parte delle cellule dello stomaco. In circa il 90% dei casi in questo modo si riesce a eradicare il batterio. Recentemente si è introdotta una nuova associazione di farmaci (PPI, antibiotici e bismuto), che viene nominata “Pylene”. Con questa combinazione si è raggiunta un’alta percentuale di successi, circa il 93%. Tuttavia, si tratta di una terapia che richiede un’alta compliance del paziente, che deve assumere 4 compresse ogni 4 ore, per un totale di 140 compresse in 10 giorni.