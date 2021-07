Dalla tarda mattinata attesi temporali forti - BergamoNews

Ivan Malaspina del Centro Meteo Lombardo ci accompagna a scoprire che tempo farà a Bergamo.

ANALISI GENERALE

La bassa pressione discesa dal Regno Unito alla Francia si sta avvicinando alle Alpi determinando, insieme a un sistema frontale ad essa collegato, un generale peggioramento del tempo nella giornata di martedì anche sulla Lombardia, con l’arrivo di rovesci e temporali diffusi, localmente di forte intensità, e una diminuzione delle temperature. Una condizione di spiccata instabilità proseguirà anche nei prossimi giorni, mentre nel fine settimana assisteremo a un più deciso miglioramento grazie all’anticiclone delle Azzorre che si estenderà verso la Gran Bretagna e l’Europa occidentale, proteggendo anche la nostra Penisola dall’arrivo delle perturbazioni atlantiche.

Martedì 13 luglio 2021

Tempo Previsto: al mattino parzialmente nuvoloso sul Mantovano, nubi sul resto della regione con tendenza a rovesci o temporali diffusi, più intensi su Alpi, Prealpi Bergamasche, zona Lario, Varesotto e alta pianura occidentale. Nel pomeriggio nubi su tutta la regione con rovesci o temporali diffusi, più intensi su Prealpi, fascia pedemontana, Bresciano e zona Garda. Nella sera proseguono i rovesci sparsi, più significativi su Prealpi, tutta la fascia pedemontana e in zona Garda. Tendenza ad esaurimento dei fenomeni sulla medio/bassa pianura centro/occidentale.

Temperature: massime in forte diminuzione. In pianura minime per lo più comprese tra 20 e 22°C, con valori superiori nelle zone densamente urbanizzate del Milanese; massime generalmente comprese tra 25 e 27°C, con valori superiori su Cremonese e Mantovano.

Mercoledì 14 luglio 2021

Tempo Previsto: al mattino parzialmente nuvoloso o nuvoloso su tutta la regione con qualche piovasco sulle Prealpi. Nel pomeriggio condizioni di spiccata instabilità con cieli nuvolosi ovunque e la formazione di rovesci o temporali sparsi dalle Alpi alla pianura, più significativi su Bergamasco e Bresciano. In serata tendenza a graduale miglioramento.

Temperature: minime in diminuzione, massime stazionarie. In pianura minime per lo più comprese tra 16 e 18°C, con valori superiori nelle zone densamente urbanizzate del Milanese; massime generalmente comprese tra 24 e 26°C.

Giovedì 15 luglio 2021

Tempo Previsto: al mattino parzialmente nuvoloso su tutta la regione. Nel pomeriggio persistono condizioni di spiccata instabilità con cieli nuvolosi ovunque e la formazione di rovesci o temporali sparsi su Alpi e Prealpi, in temporanea discesa a qualche settore della pianura. In serata prevalenza di cieli parzialmente nuvolosi con qualche piovasco sui rilievi.

Temperature: stazionarie. In pianura minime per lo più comprese tra 16 e 18°C, con valori superiori nelle zone densamente urbanizzate del Milanese; massime generalmente comprese tra 25 e 27°C.