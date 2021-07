Covid, a Bergamo 12 dei 241 nuovi casi lombardi: la positività torna sotto l'1% - BergamoNews

A fronte di 29.313 tamponi effettuati, sono 241 i nuovi positivi (0,8%): torna sotto l’1%, quindi, la positività.

Diminuiscono anche i ricoverati nelle terapie intensive (-1), mentre si segnala un leggero aumento (+3) dei ricoveri nei reparti.

Ma martedì 13 luglio è anche la giornata in cui il Papa Giovanni XXIII festeggia la terapia intensiva vuota, mentre il Policlinico San Pietro l’ospedale completamente Covid Free.

I dati di martedì 13 luglio:

– i tamponi effettuati: 28.313, totale complessivo: 11.963.426

– i nuovi casi positivi: 241

– in terapia intensiva: 35 (-1)

– i ricoverati non in terapia intensiva: 131 (+3)

– i decessi totale complessivo: 33.802 (+2)

I nuovi casi per provincia:

Milano: 98 di cui 48 a Milano città;

Bergamo: 12;

Brescia: 12;

Como: 15;

Cremona: 4;

Lecco: 2;

Lodi: 14;

Mantova: 15;

Monza e Brianza: 24;

Pavia: 8;

Sondrio: 1;

Varese: 14.