Zogno, si schianta contro un pilone nella notte: grave un 33enne - BergamoNews

Grave incidente nella notte tra domenica 11 e lunedì 12 luglio a Zogno, dove un ragazzo di 33 anni è rimasto ferito in modo serio dopo che l’auto sulla quale viaggiava è finita contro un pilone in cemento in via Grotte delle Meraviglie.

L’allarme è scattato poco dopo le 2 e sul posto sono arrivate un’automedica, l’ambulanza e i vigili del fuoco di Zogno.

Secondo le prime informazioni il ragazzo avrebbe perso il controllo della propria auto, schiantandosi a velocità sostenuta.

Dopo le cure prestate sul posto, il giovane è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo.

I vigili del fuoco hanno poi messo in sicurezza il mezzo incidentato, bonificando l’area compromessa.