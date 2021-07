La vita promessa, Temptation Island o Elektra? La tv del 12 luglio - BergamoNews

Per la prima serata in tv, lunedì 12 luglio su RaiUno alle 21.25 andrà in onda la fiction “La vita promessa”. A New York, Carmela affronta difficoltà e delusioni, a Ellis Island le hanno anche cambiato il cognome Carrizzo in Rizzo, ma questo si rivelerà un’inconsapevole fortuna. Il suo nuovo marito, Matteo Schiavon, un uomo buono ma debole, le fa conoscere il lato oscuro di Little Italy dove un pugno di delinquenti affiliati in bande per origine di provenienza, ricattano i poveri disgraziati come lui per conto della misteriosa “Mano Nera”. Ma c’è altro: Carmela non sa che Spanò ha giurato a sé stesso di ritrovarla, continuando a nutrire per lei una vera ossessione.

Su RaiDue alle 21.20 l’appuntamento è con il telefilm “Hawaii Five 0”. Verrà proposto l’episodio dal titolo “Una lunga partita a golf”: mentre Grover è all’inizio della sua agognata partita a golf, viene commesso un omicidio. Per non dare nell’occhio, ad aiutare Lou nelle indagini interviene il capo della sicurezza, Zev Shaham…

Su RaiTre alle 21.20 andrà in onda una nuova puntata di “Report”, il programma d’inchieste condotto da Sigfrido Ranucci.

Spazio all’attualità e alla politica su Rete4 alle 21.20 con “Quarta Repubblica”, condotto da Nicola Porro.

Su Canale5 alle 21.20 ci sarà “Temptation island”, condotto da Filippo Bisciglia.

Per chi preferisse vedere un film, su La7 alle 21.15 c’è “Doppio taglio”; su Rai4 alle 21.20 “Elektra”; su La5 alle 21.05 “Rosamunde Pilcher – Un piacevole imprevisto”; su Iris alle 20.55 “Espiazione”; e su Italia2 alle 21.10 “Halvdan – Il giovane vichingo”.

Su Rai5 alle 21.15 “Sciarada – Il circolo delle parole. Per Dante – Inferno”. In occasione del Dantedì2021 il linguista Giuseppe Antonelli presenta una puntata dedicata alla Divina Commedia: l’Inferno di Dante con l’esegesi – del linguista Giuseppe Patota e le letture di alcuni personaggi del mondo della cultura. A seguire la lezione del linguista Luca Serianni sul canto V dell’Inferno.

Da segnalare, infine, su Italia1 alle 21.20 “Gli album di Freedom”; su La7D alle 21.30 il telefilm “Joséphine, Ange Gardien”; e su Mediaset Extra alle 21.10 “La sai l’ultima”.

