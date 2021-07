La radiofrequenza con Legend Pro+ - BergamoNews

Trattamento rapido e confortevole, la radiofrequenza è diventata una terapia popolare per i pazienti che vogliono migliorare il loro aspetto e la fiducia in se stessi senza dover ricorrere alla chirurgia.

La tecnologia utilizzata nel nostro studio denominata Legend Pro+, è in grado di offrire infiniti possibili piani di trattamento completamente personalizzati: dall’attivazione muscolare, al rimodellamento corporeo e resurfacing cutaneo della pelle per soddisfare i bisogni e i desideri di ogni singolo paziente.

Il sistema Tripollar (il più innovativo nel campo delle Radiofrequenze medicali) innesca la rigenerazione delle fibre collagene ed elastina fornendo energia RF mirata in modo sicuro ed efficace ed inducendo un riscaldamento controllato nel derma più profondo ma anche a livello dello strato sottocutaneo con conseguente lipolisi.

La tecnologia DMA (Dynamic Muscle Activation) consente un’attivazione Muscolare Dinamica grazie ad un applicatore in movimento che impiega una corrente elettrica per la stimolazione muscolare non invasiva: questo permette di tonificare, sollevare e rimodellare l’area SMAS e i gruppi muscolari dell’area trattata creando un effetto “Face Lift” e “Body Lift”.

La Componente Hybrid Energy stimola l’attivazione dei naturali processi di riparazione dell’organismo attraverso un processo di ablazione a RF generato da elettrodi termici ultra sottili, seguito dall’erogazione di corrente galvanica nel tessuto con effetto non termico. Tale processo favorisce la formazione di micro colonne volte ad indurre micro lesioni controllate, incoraggiando così la rigenerazione di una pelle nuova, sana e radiosa. Una sorta di needling radiocontrollato dove nella stessa seduta è possibile applicare un mix di vitamine e acido ialuronico biostimolante che agisce in sinergia con il trattamento stesso, potenziandone i benefici.

L’esclusiva Smart Tip (Design) consente una distribuzione uniforme dell’energia a RF che scorre tra l’elettrodo ultrasottile e la superficie della punta monouso, riducendo così il rischio di effetti collaterali indesiderati.

Infine il TriFractional System consente l’applicazione dell’elettrodo ablativo a RF con riscaldamento volumetrico controllato per il resurfacing e la rigenerazione della cute attraverso il naturale processo di guarigione, con conseguente miglioramento e ridefinizione della struttura cutanea.

Ogni trattamento viene pianificato e personalizzato dopo un’attenta valutazione da parte del Dott. Toffanetti in collaborazione con la fisioterapista. Solo in questo modo è possibile ottenere dei risultati mirati, strettamente legati ad una corretta indicazione specialistica.