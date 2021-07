Italia campione d'Europa: esplode la festa per le strade di Bergamo - BergamoNews

Una finale sofferta, come tutto quest’Europeo, ma anche meritatamente vinta. Dopo la lotteria dei rigori l’Italia supera l’Inghilterra in casa sua e si laurea campione d’Europa. E alla fine tutta Bergamo scende in piazza per festeggiare la vittoria degli uomini di Mancini.

Una festa che forse va oltre l’impresa sportiva, dopo un anno e mezzo vissuto nel dramma della pandemia, con cori e striscioni che sanno anche un po’ di liberazione e di serenità.

Le immagini dei festeggiamenti per le vie del centro città sono lo spot migliore per rappresentare la voglia dei bergamaschi di tornare alla normalità dopo tanti mesi difficili.

Un po’ come il cammino degli azzurri, partiti non da favoriti a Euro2020 ma capaci con impegno e sofferenza di un’impresa che va oltre la gioia sportiva.

La finale contro gli inglesi è simile alla semifinale contro la Spagna: a deciderla sono stati ancora i calci di rigore e le prodezze di Donnarumma, che hanno cancellato anche l’errore dal dischetto del bergamasco Belotti.

Italia campione d’Europa, la festa a Bergamo

Ma Bergamo guarda oltre e ora, almeno per qualche giorno, ha voglio solo di festeggiare questo successo che profuma di rinascita.