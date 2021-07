Grazie Italia, regina d'Europa: una squadra bella, con l'anima - BergamoNews

È la vittoria della rinascita, dell’amicizia. Alla faccia dei moduli e degli schemi, questa Italia ha un cuore grande: ci volevano gli attributi e uno spirito di squadra fortissimo per restare uniti e tagliare per primi il traguardo. Per capire come si può diventare campioni d’Europa, 53 anni dopo (e Domenghini a questo punto commenterà sorridendo: “Così non verrete più a chiedermi come si fa a vincere…). E colmare così anche quell’ultimo centimetro che mancava, come aveva detto il ct Mancini, alla vigilia della sfida decisiva, quando si era fatto tanto ma “ancora non abbiamo fatto niente”.

È la vittoria del gruppo, quindi anche degli atalantini Pessina e Toloi che non hanno giocato la finale, ma sono stati determinanti nelle precedenti partite, nel cammino che ha portato la Nazionale a Wembley. Di Bastoni, che non ha giocato un minuto ma verrà il suo momento, lui che è un bocia in confronto ai veci Chiellini e Bonucci, che magari non saranno simpatici a tutti, però hanno una forza, un carattere e indubbiamente dei valori calcistici da cui tanti giocatori devono imparare. Non solo per il gol che hanno fatto e quelli che hanno salvato.

La vittoria, come no?, di Spinazzola, uomo del match nelle prime partite prima di bloccarsi e chiudere a bordo campo con le stampelle, ma con tanto di dedica dei compagni dopo ogni impresa anche senza di lui, che era un trascinatore.

Il cuore, l’orgoglio che ha restituito alla squadra il lavoro di Mancini, tanto da far di nuovo innamorare la gente per gli Azzurri.

Bravo a costruire la Nazionale come una squadra di club, con un gioco non più sparagnino ma garibaldino, non più difesa e contropiede ma pressing continuo e attacco andando a mettere le tende nella metà campo avversaria. Con coraggio, ma anche tanta tecnica e capacità di soffrire insieme, se necessario, per poi gioire come nella semifinale e nella finale, dopo supplementari e rigori.

Anche lì, salta un vecchio luogo comune, che cioè i nostri giocatori non sanno tirare i calci di rigore. A parte il fatto che l’ultimo trionfo è avvenuto proprio dagli undici metri, ai Mondiali 2006, a questi Europei prima la Spagna e poi l’Inghilterra si sono dovute arrendere.

Certo, qui si apre un altro capitolo: cioè il valore e la forza di chi sta tra i pali e alla fine viene nominato miglior giocatore dell’Europeo, Gigio Donnarumma. Perché anche quando sbagliano i suoi compagni, capita a Belotti e a quel Jorginho che era una sicurezza, ci pensa lui con le sue manone e con il suo fisico imponente che copre mezza porta a neutralizzare i rigori (come aveva fatto prima con Morata) degli inglesi, che sembravano tanto convinti di vincere, giocando in casa in uno stadio per la prima volta pieno nell’era post-Covid.

Ci scherzerà magari De Gregori quando il 28 luglio tornerà a Bergamo e canterà “La classe del 68“, anno dell’ultima vittoria agli Europei per l’Italia e ricorderà sorridendo quel passaggio “Nino non aver paura di sbagliare un calcio di rigore, non è mica da questi particolari che si giudica un giocatore…”.

Purtroppo o no, il regolamento questo diceva, che alla fine dovevano essere i rigori a giudicare. Per superare un equilibrio evidente, tra tante nazionali.

Ma non è un’eresia, che venga premiata l’Italia. Dopotutto, l’Inghilterra ha messo paura con il gol dopo appena due minuti, ma poi che cosa ha fatto? L’Italia ha reagito, ha pareggiato, ha avuto solo il torto di non trovare anche il secondo gol.

Non abbiamo capito tutti i cambi, per esempio avremmo messo Pessina invece che Cristante, ma anche l’ultimo ingresso di Florenzi dimostra che il ct voleva premiare il gruppo e dare spazio un po’ a tutti. È mancato il killer dell’area di rigore e magari da qui al prossimo Mondiale ci sarà tempo per colmare anche questa lacuna.

In una Nazionale che, comunque, ha il pregio di essere squadra e quando parti da queste basi sei già a buon punto. Il resto poi si può sempre correggere, se necessario.

E allora, dopo un pomeriggio molto azzurro (peccato per Berrettini, ma come ha detto lui “è solo l’inizio”, tornerà in finale a Wimbledon) è esplosa la festa ovunque.

Altro che Notti magiche: allora, 1990, Italia-Inghilterra valeva ‘soltanto’ come finale per il terzo posto ai Mondiali. E ora… campioni d’Europa! Tra emozione e commozione, questa Nazionale, questa Italia, al di là dei record e dei tre anni di imbattibilità, ha un’anima. Senza, non sarebbe andata tanto lontano