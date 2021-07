Poco prima delle 8, lunedì mattina, un incidente è avvenuto a Ugnano lungo la Francesca. Un uomo di 60 anni è stato investito da un’auto.

Le sue condizioni sono gravi: è in codice rosso, è intervenuta l’automedica dell’Areu per portargli le prime cure e trasportarlo al più presto in ospedale.

Per verificare la dinamica dell’investimento sul posto sono arrivati i carabinieri di Treviglio.