Avviso di precipitazioni abbondanti: tanta pioggia martedì - BergamoNews

Nel pomeriggio di lunedì il Centro Meteorologico Lombardo sulla propria pagina Facebook avverte dell’arrivo di precipitazioni localmente abbondanti per martedì 13 luglio.

La previsione è complessa, spiegano gli sperti meteorologi, giacché l’evoluzione locale nelle ore pomeridiane è intimamente connessa alla dinamica mattutina, dunque ha poco senso ragionare dei dettagli spiccioli.

In buona sostanza: osserveremo rovesci e temporali sparsi in regione (sparsi non vuol dire dappertutto: vuol dire qua e là, ad minchiam) fin dalle prime ore del mattino, in un contesto di variabilità perturbata dai monti al piano. Tuttavia possiamo comunque delineare due finestre di maggiore attività temporalesca: la prima attorno alle ore 9-11, la seconda verso metà pomeriggio/sera, con una relativa pausa nel mezzo, dove potremo osservare aperture soleggiate anche ampie al piano. Dunque non fatevi “fregare” se dopo pranzo vedete uscire un sole anglosassone. Fategli una pernacchia.

Ciò precisato, la mappa allegata suggerisce due aree di maggiore criticità, associate rispettivamente a due distinti fattori prevalenti di rischio.

La prima comprende le province lombarde nord-occidentali, specie Varesotto, ovest Milanese, Brianza, Lario, bassa Valtellina, Valchiavenna e buona parte delle Valli Orobiche. In queste zone il principale fattore di rischio è quello idraulico e idro-geologico, stante la possibilità di accumuli localmente significativi (punte fino a 100 mm in 12 ore). L’impianto sinottico (la “giostra” del meteo) è abbastanza insidioso in tal senso: sarà ingessato per buona parte della giornata, lasciando queste zone sotto tiro per più ore consecutive, quindi sussiste l’eventualità che in fascia prealpino-pedemontana possano rigenerare linee temporalesche lungo le medesime direttrici. Un occhio di riguardo, a tal proposito, anche per i bacini fluviali a valle (Olona-Seveso-Lambro).

Secondario il rischio di grandine (anche di medie dimensioni) e di colpi di vento al transito delle celle temporalesche.

La seconda area di criticità interessa le pianure centro-orientali, con estensione dalla pedemontana appenninica emiliana fino al Veneto. Qui la situazione è molto più dinamica: le celle avranno forte mobilità. Il rischio principe vede la possibilità di sviluppo di temporali localmente intensi tra centro-est Cremonese, Bassa Bresciana orientale, Mantovano e Garda, con associata grandine e colpi di vento (in particolar modo nella prima parte del pomeriggio).

È dunque opportuno mettere PREVENTIVAMENTE in sicurezza le strutture all’aperto.

Esaurimento dei fenomeni intensi già in prima serata nei settori occidentali (solo rovesci residui), entro la notte su quelli orientali e nei settori alpini e prealpini.

A proposito: cari ragazzi, giovedì scorso mentre Zeus s’incazzava parecchio dispensando vassoi di Mojito in testa a noi cristiani, avete messo a ferro e fuoco i nostri server, con milioni di richieste in poche ore. BEN VENGA, ciò significa che c’è crescente interesse nel monitoraggio preventivo dei fenomeni temporaleschi (evvivaaaa!), ma l’esito scontato è stato un forte rallentamento di alcuni nostri servizi web. Stiamo lavorando per potenziarli: nel frattempo portate pazienza.

A seguire? La progressiva estensione sul Nord Italia di una circolazione fresca in quota determinerà tempo ancora a tratti instabile mercoledì 14 (specie sui rilievi) e forse anche giovedì 15, tuttavia senza particolari criticità. Temperature in calo, un toccasana per chi soffre la caldazza. Quasi freddo (per il periodo) in montagna.

Incredibile ma vero, l’Estate lombarda prosegue alternando fasi di calura non (ancora) esagerata a parentesi instabili abbastanza incisive, con ricambi d’aria puntuali. Daje che quest’anno la sfanghiamo (toccatevi!!).