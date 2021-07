I vigili del fuoco volontari di Romano di Lombardia sono intervenuti per l’allagamento di un asilo in paese, in via Angelina Azimonti, poco prima delle 16 di lunedì 12 luglio.

I pompieri stanno verificando le cause per cercare di capire cosa abbia provocato la fuoriuscita d’acqua nella struttura: dunque per individuare la perdita, fermarla e riportare in sicurezza la porzione di struttura interessata.