L'Argentina vince la Coppa America: Romero trionfa con Messi e Di Maria - BergamoNews

L’immagine di Cristian Romero che abbraccia Leo Messi al Maracanà di Rio de Janeiro è quella del trionfo albiceleste nella Coppa America, che l’Argentina torna a vincere dopo 28 anni.

Basta un gol di Di Maria al 22′ del primo tempo per decidere l’incontro, dove prevale la difesa dei neocampioni, in campo anche l’atalantino Romero, che gioca 79′ come Di Maria prima di essere sostituito.

Alla festa finale partecipa anche il Papu Gomez, che però non gioca nell’ultima partita.

L’Argentina quindi trionfa in casa del Brasile, battendo i suoi rivali storici, ma Neymar e Thiago Silva, Paquetà e gli altri non riescono ad evitare la sconfitta e a fare nemmeno un gol.

Romero torna nella formazione titolare dopo l’infortunio che gli aveva fatto saltare le ultime partite e dirige la difesa dell’Argentina, che resta inviolata.

Un altro grande successo per i giocatori dell’Atalanta: stasera toccherà a Pessina e Toloi, a Wembley per la finale degli Europei.