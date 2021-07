Italia-Inghilterra, Victoria e Abdul o Amore, cucina e curry? La tv dell'11 luglio - BergamoNews

Per la prima serata in tv, domenica 11 luglio su RaiUno alle 20,30 verrà trasmessa la partita di calcio tra Italia e Inghilterra, finalissima degli europei Euro 2020. Siamo all’atto finale di Euro 2020. Il sogno azzurro dell’Italia di Mancini vede nell’Inghilterra l’ultimo ostacolo da affrontare.

Per chi preferisse vedere un film, su RaiDue alle 21.05 c’è “Amore cucina e curry”; su RaiTre alle 21.20 “I segreti di Osage County”; su Canale5 alle 21.10 “Victoria e Abdul”; su Rete4 alle 20.30 “La mia Africa”; su Italia1 alle 21.15 “La fidanzata di papà” e su Rai4 alle 21.20 “Shut in”. Ancora, su La5 alle 21.05 “Hello, it’s me” e su Iris alle 20.25 “Dr Knock”.

Su La7 alle 21.30 spazio a “I segreti della Corona – The Diana conspiracy: What happened in Paris?”.

Su Rai5 alle 21.15 verrà proposto il documentario “Di là dal fiume e tra gli alberi”. Secondo episodio di “Immensa Africa” dedicato al territorio selvaggio del Deserto del Namib, antico 55 milioni di anni. Nella seconda fascia, Giuseppe Sansonna ci racconta una Pescara sospesa sul mare e legata all’anima di due illustri concittadini che qui sono nati: Gabriele D’Annunzio ed Ennio Flaiano.

Da segnalare, infine, su La7D alle 21.30 il telefilm “Grey’s anatomy”; su Mediaset Extra alle 21.15 la replica di “Tu si que vales” e su Italia2 alle 21.10 “Young Sheldon”.

Questi sono i programmi previsti per stasera salvo variazioni dell’ultimo momento apportate dalle reti televisive.