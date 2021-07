Italia-Inghilterra 1-1, tutti col cuore a Wembley: con chi guardi la partita? Mandaci una foto - BergamoNews

Dalle 21 di domenica sera, 11 luglio, allo stadio di Wembley di Londra si gioca la finale di Euro 2020. La sfida vede in campo Italia contro Inghilterra.

Allo stadio di Wembley sono attesi 65mila spettatori. Roberto Mancini conferma nella formazione titolare per la finale di Euro 2020 gli undici azzurri impiegati nella semifinale con la Spagna.

Donnarumma in porta, difesa da destra con Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini ed Emerson; a centrocampo il trio è Barella, Jorginho, Verratti, mentre in avanti confermato il tridente Chiesa-Immobile-Insigne. Nell’Inghilterra una sola sorpresa: gioca Trippier al posto di Saka. Foden, infortunato, non è in panchina.

La formazione dell’Italia

La formazione dell’Inghilterra.

LA DIRETTA

22.34

Nuovo cambio per l’Inghilterra: esce Rice, entra in campo Henderson.

22.34

Lancio lungo e splendida coordinazione di Berardi che calcia alto. Ma era fuorigioco.

22.31

Sostituzione nell’Inghilterra – esce Trippier, entra in campo Saka.

22.25

Bonucci segna, l’Italia accorcia le distanze e pareggia.

Corner, testa di Verratti che centra il palo dopo la parata di Pickford e sulla ribattuta Bonucci insacca!

22.23

Il portiere inglese Pickford para un tiro di Chiesa

Gli inglesi non vincono un trofeo da 55 anni, gli azzurri vogliono bissare il titolo del 1968.

22.13

Insigne prende palla a sinistra, converge e prova il tiro a giro: stavolta sbaglia completamente la misura.

22.11

Insigne si procura una punizione da posizione pericolosa (fallo di Sterling), ma non la calcia benissimo: palla fuori.

22.08

Sterling va giù in area, Kuipers fa cenno di proseguire.

22.07

Ammonizione per Barella. Intervento in ritardo su Kane.

22. 06

Comincia la ripresa. Nessun cambio.

Fine primo tempo, dopo quattro minuti di recupero.

21.45 – Non manca l’aggressività azzurra in questo finale di primo tempo.

21.28 DESTRO SBAGLIATO DI INSIGNE

Ci prova da oltre venti metri il numero 10 azzurro, ma colpisce male.

21.25

Jorginho infortunato

Brutta notizia per l’Italia: problema a un ginocchio per Jorginho, che è a bordo campo a farsi curare.

21.21

Chiellini in difficoltà con Kane, che lo costringe al fallo in mezzo al campo.

21.16

Prova a riorganizzarsi l’Italia, ora gli azzurri mettono pressione agli avversari.

21.12 – Kane bravissimo anche in impostazione

Di Lorenzo deve fermare in corner l’azione degli inglesi, avviata dal loro bomber. Donnarumma esce in presa alta.

21. 10 – Gran chiusura di Chiellini.

Cross di Trippier per Sterling, Chiellini salva tutto ben piazzato in mezzo all’area.

21.04 – Gol dell’Inghilterra 0-1

Inglesi subito in vantaggio. Shaw inizia l’azione e la finisce tagliando sul secondo palo. Il cross è di Trippier, servito alla grande da Kane.

