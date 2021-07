Dopo il polpo Paul e il coniglio Gioàn, gli euro-pronostici della chihuahuina Stella - BergamoNews

Due ciotole, stesso cibo, un’illuminazione divina. Stella mangia sempre nella ciotola della squadra che poi vince la partita di Euro 2020.

Continua a sorprendere la chihuahuina “bergamasca” Stella, che sta azzeccando tutti i risultati di Euro 2020, sia dell’Italia che delle altre nazionali. Non ne ha mai sbagliato uno!

Con la semifinale tra Inghilterra e Danimarca, sono ben sette i risultati indovinati dalla cagnolina di Radio Number One.

A questo punto è a un passo il record del polpo Paul, diventato famoso per essere arrivato ad una serie di otto durante i mondiali del Sudafrica nel 2010. Un traguardo straordinario che Stella può eguagliare proprio nella finalissima di domenica, che metterà di fronte Italia e Inghilterra nel tempio leggendario di Wembley.

Anche Bergamonews qualche anno fa, in occasione di Euro 2012, aveva "arruolato" un animale per i pronostici sulle partite della nazionale azzurra: il coniglio Gioàn, diventato famoso in tutta Italia per la sua lunga serie di risultati azzeccati (tanto da finire sulle pagine dell'Ansa) interrotta proprio nella finale persa contro la Spagna