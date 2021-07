Dopo i temporali notturni torna il sole fino a lunedì sera - BergamoNews

Dopo un inatteso temporale notturno, andiamo a vedere come si annuncia la domenica con il bollettino curato da Tommaso Grieco del Centro Meteo Lombardo.

ANALISI GENERALE

La traslazione di un debole cavo d’onda viene seguita da un rapido rialzo pressorio, il quale garantirà condizioni di tempo stabile e soleggiato per questa Domenica. Lunedì tempo ancora stabile e caldo, ma verso sera incominceremo ad avvertire gli effetti della discesa di una notevole saccatura nord-atlantica, la quale isolerà una goccia fredda sul centro-nord Italia. Ne conseguirà un tempo assai più instabile tra martedì e giovedì, con possibili, nuovi fenomeni di una certa intensità.

Domenica 11 luglio 2021

Tempo Previsto: Nella notte veloce passaggio instabile da ovest verso est, con rovesci e temporali tra lecchese, comasco, bergamasco e bresciano; tendenza a veloce miglioramento a partire dai settori occidentali. In giornata tempo stabile e soleggiato sull’intera regione.

Temperature: min in ulteriore aumento, tra 18°/22°C, max stazionarie, sui 30°/33°C.

Lunedì 12 luglio 2021

Tempo Previsto: Nella notte ed al mattino avremo nuvolosità alta e sottile di passaggio. In giornata tempo prevalentemente assolato. Nella sera possibile ingresso di nuvolosità diffusa, per lo più a carattere cumuliforme, a partire dai settori nord-occidentali: non sarà escluso qualche primo rovescio, anche a sfondo temporalesco, sul varesotto.

Temperature: min stazionarie, tra 18°/22°C, max in lieve aumento, sui 31°/34°C.

Martedì 13 luglio 2021

Tempo Previsto: Giornata instabile. Cielo irregolarmente nuvoloso già dal mattino, con qualche primo rovescio non escluso. In giornata si avvicenderanno schiarite ed intensi annuvolamenti, i quali arrecheranno rovesci e temporali diffusi, localmente di forte intensità, accompagnati da grandine e forti folate di vento.

Temperature: min in diminuzione (raggiunte in giornata), tra 15°/18°C, max in sensibile diminuzione, sui 26°/30°C.