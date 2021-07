Campionati Italiani, Giorgia Villa conquista il terzo titolo tricolore nell'all-round - BergamoNews

Il tre è per antonomasia il numero della perfezione.

Cifra piena di significati, quest’ultima ha ispirato nei secoli artisti e intellettuali, ma anche centinaia di sportivi che hanno legato ad essa il proprio simbolo.

Fra di loro potrebbe esserci anche Giorgia Villa che al PalaVesuvio di Napoli si è aggiudicata il terzo titolo italiano all-round di ginnastica artistica.

Nonostante alcune sbavature e condizioni fisiche non ancora al top, la 18enne di Brembate ha preceduto la compagna e amica Asia D’Amato compiendo un importante passo in vista del debutto olimpico.

In grado di totalizzare 54.350 punti, la portacolori delle Fiamme Oro si è espressa al meglio nelle parallele asimmetriche (14.200, 5.7 il D Score) e trave (13.950, con 5.8 come nota di partenza) ponendo le basi per il proprio successo.

I noti problemi alla schiena non le hanno però permesso di completare l’esercizio al volteggio, così come due gravi errori commessi al corpo libero hanno rischiato di compromettere la propria competizione.

La caduta di Martina Maggio durante l’ultima rotazione hanno infine consentito alla giovane orobica di mettersi nuovamente al collo la medaglia d’oro e di affrontare con maggior tranquillità le finali di specialità.