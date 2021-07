Berrettini, il tennis di Bergamo e i piccoli tornei - BergamoNews

Dalla pagina Facebook “Tennis Bergamasco” (che fa capo alla rivista omonima) un intervento racconta come un grande campione non nasca dal nulla e sottolinea il ruolo dei piccoli tornei provinciali, tra cui quelli di Bergamo nell’allevare futuri big.

Giusto per essere precisi: Matteo Berrettini in finale a Wimbledon non è un caso, non è un regalo divino. E a dirla tutta Berrettini non era affatto un ‘predestinato’, come qualcuno che conosce poco la storia del tennis si è affrettato a dire.

Berrettini in finale a Wimbledon è il prodotto di tutta una serie di piccoli passi, compiuti dallo stesso giocatore e da chi lo ha seguito, ma prima ancora da una serie di persone e di realtà sparse sul territorio nazionale, capaci di creare un movimento solido, strutturato, ordinato ed efficiente.

Prendiamo Bergamo, un esempio che conosciamo bene. Fino a un certo punto, non c’era stata traccia di un torneo internazionale, se non un lontano (e isolato) Challenger nel 1990. Poi, abbiamo ripreso quell’esperienza per migliorarla e per farla durare nel tempo. Marco Fermi, Gabriele Merelli e il loro staff sono riusciti a creare un gioiello che negli anni ha ospitato stelle di prima grandezza.

Proprio a Bergamo, Berrettini ha vinto il suo secondo Challenger, l’ultimo suo titolo nel Tour minore dell’Atp, prima di sbocciare tra i grandi.

Ma Bergamo (sponda Challenger) è stata anche la prima tappa del percorso di Jannik Sinner, per non parlare di Andreas Seppi, che proprio al palasport cittadino ha centrato il suo primo trofeo in carriera a livello Atp.

Se scendiamo a livello Itf, Fabio Fognini ha vinto al TCMille Tennis Club Città dei Mille – Bergamo il suo secondo Futures in carriera, il primo in Italia. Lo stesso torneo dove un anno prima aveva giocato pure Novak Djokovic. Insieme al Città dei Mille, hanno ospitato un torneo internazionale anche Tennis Bagnatica, Accademia Tennis Mongodi, Tennis Brusaporto, Tc Bergamo.

Quindi: non stava scritto da nessuna parte che ‘prima o poi’, il momento d’oro del tennis italiano sarebbe finalmente arrivato, per grazia ricevuta o per una questione statistica. Se è arrivato, è grazie a tutti quelli che – a Bergamo come altrove in Italia – hanno creduto in uno sport che fino a qualche tempo fa non era né popolare, né visibile in televisione, né foriero di risultati capaci di far sognare la gente.

Di conseguenza: per far durare questo momento, per fare in modo che altri Berrettini, altri Sinner, altri Musetti, possano arrivare presto nel Tour e proseguire questo periodo d’oro, bisognerà continuare a coltivare il piccolo giardino di ogni circolo, di ogni realtà che organizza una sat, di ogni maestro che si alza ogni santa mattina per seguire i suoi allievi.

Bisognerà farli vedere, farli conoscere, questi piccoli giardini. Portarli ad esempio. Perché tutti saranno in grado di vedere la punta dell’iceberg, gli Slam che vinceremo, i grandi eventi di cui i grandi giornali parleranno. Ma nessuno dovrà pensare che tutto questo è dovuto (solo) al talento, a una combinazione di geni casualmente ben riuscita. Berrettini in finale a Wimbledon è un’altra cosa: è 20 e più anni di lavoro duro, durissimo. Di fede in uno sport straordinario che è scuola di vita più di ogni altro.

Adesso che siamo arrivati lassù, che siamo all’inizio di una nuova epoca, non dimentichiamoci di come tutto comincia.