The voice senior, Una vita o Il gatto con gli stivali? La tv del 10 luglio - BergamoNews

Per la prima serata in tv, sabato 10 luglio su RaiUno alle 21.25 verrà riproposto “The Voice Senior”, uno show per tutta la famiglia, che vede protagonisti cantanti over 60 di spiccato talento e con storie straordinarie. Quattro – coach (Loredana Bertè, Gigi D’Alessio, Al Bano e Jasmine Carrisi, Clementino), competono per conquistare i loro talenti preferiti, formare le squadre e selezionare poi i talenti più meritevoli da far accedere alla finale, in cui verrà decretato il vincitore. Conduce Antonella Clerici.

Su RaiTre alle 21.20 l’appuntamento è con “Una strada verso il domani – Ku’damm”. Ambientato nella Germania dopo la Seconda guerra mondiale, Ku’damm 63 racconta la storia di Caterina e delle sue tre figlie. Helga, rigida come sua madre, è dedita alla famiglia ma un sensuale insegnante di ballo inizierà a farla sciogliere. Monika ragazza ribelle, userà il dolore causato da un aborto per creare una splendida canzone destinata ad un importante concorso musicale, mentre Eva, rivela a sua madre che è stata vittima di violenza da parte di suo marito, un uomo illustre che tutti ammirano.

Su Rete4 alle 21.25 ci sarà una nuova puntata di “Una vita”.

Su Canale5 alle 21.30 spazio a “All together now – Editing estate”.

Per chi preferisse vedere un film, su RaiDue alle 21.05 c’è “Le bugie hanno gli occhi verdi”; su Italia1 alle 21.25 “Il gatto con gli stivali”; su Rai4 alle 21.20 “Lo Spietato”; su La5 alle 21.05 “Cantina Wader – L’eredità”; su Iris alle 21.10 “The american”; e su Italia2 alle 21.10 “Tremors 3 – Back to perfection”.

Rai5 alle 21.15 proporrà la visione di “… E fuori nevica!”. Tre fratelli devono spartirsi l’eredità materna: uno di loro ha una malattia mentale e gli altri due potranno avere diritto alla loro “fetta” solo se si prenderanno cura di lui.

Da segnalare, infine, su La 7 alle 21.15 la serie “Downton Abbey”; su La7D alle 21.30 il telefilm “Lie to me – Il prezzo della lealtà” e su Mediaset Extra alle 21.15 “Festivalbar 2001”.

Questi sono i programmi previsti per stasera salvo variazioni dell’ultimo momento apportate dalle reti televisive.