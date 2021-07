Gran Trail Courmayeur, runner bergamasco si accascia e muore poco dopo la partenza - BergamoNews

Tragedia al Gran Trail Courmayeur: un corridore è morto poco dopo l’inizio della gara da 100 chilometri, partita alla mezzanotte.

Stando a quanto si apprende, la vittima è Zaverio Zamblera: un 61enne residente Carobbio degli Angeli, atleta del gruppo Runners Bergamo.

Dopo la segnalazione via radio “il medico di servizio ha raggiunto immediatamente il luogo, a soli 800 metri dalla partenza, constatandone il decesso”, fa sapere l’organizzazione, che in una nota “si stringe attorno alla famiglia e agli amici del corridore in questa dolorosa circostanza”.

L’uomo è stato trovato a terra all’altezza di Dolonne, circa dieci minuti dopo lo start della gara di corsa in montagna che si svolge ai piedi del versante italiano del Monte Bianco.

Una delle ipotesi è che sia stato vittima di un malore. Gli accertamenti sono affidati al Soccorso alpino della guardia di finanza di Entre’ves.