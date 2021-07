Gli Iside in concerto col loro primo album: “Nato durante il lockdown” - BergamoNews

Esploratori e sperimentatori. Gli Iside non hanno paura di essere diversi e ricercare nuove possibilità. Dario Pasqualini, Daniele Capoferri, Dario Riboli e Giorgio Pesenti sono riusciti a distinguersi nella scena bergamasca per poi conquistare quella nazionale, guadagnandosi una posizione di tutto rispetto.

Sabato 10 luglio gli Iside torneranno in terra natia ospiti della Spazio Polaresco di Bergamo.

“Affascinati dal cogliere l’essere nella sua totalità, ci muoviamo prima vicini e poi lontani, alla ricerca della migliore analisi possibile, ma un dettaglio ci sfugge sempre e ci spinge a continuare questo studio. Il tempo impiegato nella ricerca diventa infinito, poichè ogni dettaglio è magnifico e ci porta a volerne scovare altri: i cristalli più preziosi sono complessi da sintetizzare”. È così che i quattro musicisti raccontano la propria arte, tra suoni e viaggi introspettivi. L’individuo è per loro fonte di ispirazione costante.

“Anatomia Cristallo”, l’album d’esordio uscito lo scorso 7 maggio a firma Sony Music Italy, ne è una prova. L’anatomia è la scienza della scomposizione dell’individuo, è l’analisi più sottile e minuziosa, lo studio delle parti che ci compongono, per poi capire meglio gli altri. Il cristallo è una miscela di minerali, la sua purezza è data dall’armonia di questi componenti, elementi fondamentali che se ben bilanciati, generano qualcosa di inesistente e quindi raro.

Dario Pasqualini, frontman e autore dei testi, ha risposto ad alcune delle nostre domande.

Qual è il cuore di “Anatomia cristallo? Che parte di voi rappresenta?

È l’ultimo anno della nostra vita, ma soprattutto è il nostro primo disco. Ha per noi un valore fondamentale: è il nostro manifesto, il modo in cui pensiamo la musica. Per fare un lavoro del genere ci vuole tanto tempo. “Anatomia cristallo” è il vedere le cose belle degli altri, anche le debolezze, e farle proprie. Questo per noi è fare musica, fare un lavoro creativo e crederci.

Da queste parole emerge che questo il vostro è molto più di un lavoro, qualcosa che vi coinvolge nel profondo…



Assolutamente. Siamo usciti sciupati da questo lavoro. Desideriamo con tutti noi stessi che ogni parte di questo album sia al meglio. Evviva la qualità della musica, senza manie di perfezione.

Il vostro è quindi un percorso artistico e introspettivo allo stesso tempo?

L’ultimo anno ha sicuramente aiutato tutti noi a fare un percorso introspettivo, soprattutto nei momenti di isolamento. Il disco è iniziato nella prima quarantena

Questo aspetto emerge tantissimo dai titoli delle vostre canzoni.

Si tratta sempre di una parola che è presente nel testo. La scegliamo perché è quella più significativa, che definisce il significato della canzone in modo emblematico. Ad esempio, “Miopia” è legata alla mia condizione. Sono fortemente miope, senza occhiali vedo poco: inciampo spesso, faccio fatica a mettermi gli orecchi davanti allo specchio. La canzone racconta questa condizione ed è per questo che abbiamo scelto questo titolo.

“Pastiglia v7” è stata la canzone che ha anticipato l’uscita del singolo. È la cura per tutte le altre?



Non è stato scelto per questo motivo. Però sicuramente “Pastiglia” è una canzone che parla della cura in generale, del fatto che la medicina a volte sono gli altri. Alcune cose si risolvono con le pastiglie altre con i rapporti, che siano di amicizia o di amore.

Questo album è nato durante il primo lockdown. Come siete riusciti a lavorare a distanza?

Non ci siamo mai visti, lavoravamo a distanza. Era un ping pong di invii di registrazioni tra noi del gruppo. Fortunatamente nel secondo lockdown siamo riusciti a vederci, con tutte le precauzioni necessarie ovviamente.

Come arrivi a creare i testi delle canzoni?



Metto una gran parte di me in gioco, ormai senza più avere vergogna. Tutto ciò che penso, nel rispetto degli altri, lo scrivo. Tendenzialmente sono le relazioni che mi portano a scrivere. Quelle con gli altri, belle o brutte che siano, e quella con me stesso. Perché anche questa è una relazione. Parto da alcune parole, e poi sviluppo il resto della frase, ma non parto mai a priori dicendo: “in questo pezzo parlerò di questa cosa”. È un po’ come la poesia dadaista: è un flusso che nasce da parole che mi triggerano.

Voi Iside siete un mix di competenze trasversali, musicalmente parlando. Come le sfruttate nell’attività creativa e nei live?



Siamo una catena di montaggio che funziona molto bene. Uniamo la parte creativa a quella tecnica e proviamo a sperimentare. È però fondamentale sapere cosa ci sta facendo, altrimenti non si ottiene alcuno risultato dalla sperimentazione.

Quanti sono stati importanti i palchi bergamaschi per la vostra crescita artistica?

La scena musicale bergamasca è molto carica da sempre. Forse è stata sempre legata al rock e al punk. Ora si sta sviluppando diversamente. Forse manca una consapevolezza strategica che abbia uno sguardo sulla scena musicale italiana. Quella consapevolezza che noi Iside non avevamo all’inizio, ma che è fondamentale per creare un percorso di crescita.