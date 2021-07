Covid, 205 nuovi positivi in Lombardia: 6 casi a Bergamo - BergamoNews

I dati

Covid, 205 nuovi positivi in Lombardia: 6 casi a Bergamo

In aumento lieve i ricoverati in terapia intensiva: sono 37, più due rispetto a venerdì. Sono invece meno i ricoverati in reparto, oggi 121, venerdì 127. I decessi registrati sono 3 per un totale in regione Lombardia di 33.798.