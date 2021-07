Cantieri estivi e disagi, conclusi i lavori in via Astino: la mappa con tutti gli aggiornamenti - BergamoNews

Proseguono i tanti cantieri estivi a Bergamo: “Una situazione che ha causato qualche disagio alla viabilità soprattutto per l’accumulo di lavori a causa delle difficoltà imposte dall’emergenza pandemica dell’ultimo anno – ammette l’amministrazione – ma che evolve rapidamente, tra interventi che si concludono e altri che prendono avvio”. Ecco una mappa interattiva e gli aggiornamenti principali di questi prossimi giorni.

Completato l’intervento in via Astino

Si sono conclusi con la posa della barriera a bordo strada i lavori del Comune di Bergamo lungo via Astino: la strada era stata ri-asfaltata nelle scorse settimane e con la posa del guard-rail l’intervento si può definire completato.

Via Tiraboschi, conclusi i lavori del teleriscaldamento

Concluso il cantiere di A2A per la posa del teleriscaldamento in Largo Medaglie d’Oro e in un tratto di via Tiraboschi, il Comune di Bergamo sia appresta a concludere i lavori per la realizzazione dei nuovi attraversamenti pedonali in pietra lungo tutta la via.

Da lunedì prossimo si parte dall’attraversamento semaforico della via, con lavori che interesseranno la metà carreggiata (non più un terzo, come avvenuto per il primo lotto di intervento, completato proprio nei giorni scorsi) e poi saranno completati tutti gli altri attraversamenti fino a Largo Porta Nuova. A fine agosto è prevista la definitiva e conclusiva asfaltatura di via Tiraboschi.

Lavori notturni in via XXIV maggio

La conclusione del cantiere della Val d’Astino consente così di aprire nuovi lavori – stavolta notturni, per ridurre al minimo l’impatto sulla viabilità nelle ore di punta e centrali della giornata – lungo via XXIV maggio: una cantiere suddiviso in due lotti di intervento, entrambi di una decina di giorni ciascuno, per consentire di riassaltare la via, in alcuni tratti particolarmente danneggiata, e i marciapiedi. Si parte il prossimo 14 luglio con l’intervento nel tratto tra via Mazzini e via Statuto: da mercoledì 14 luglio a sabato 24 luglio 2021 dalle 20 alle 06, sono previsti i seguenti provvedimenti viabilistici:

in via XXIV Maggio tra via Mazzini e via Statuto

· divieto di sosta permanente con rimozione forzata negli stalli di sosta eccetto i mezzi di cantiere

· divieto di transito per tutte le categorie di veicoli eccetto i mezzi di cantiere

· strada a fondo chiuso in corrispondenza dei lavori

· limite massimo di velocità in 30 Km/h

· obbligo di svolta a sinistra per i veicoli provenienti da via Mazzini

· obbligo di svolta a destra per i veicoli provenienti da via Broseta

· obbligo di proseguire dritto per i veicoli provenienti da via Statuto.

Una volta concluso il tratto tra via Mazzini e via Statuto, sarà la volta di quello compreso tra via Broseta e via Mazzini.

Ultimi lavori in Largo Barozzi

Sta per arrivare a conclusione il grande cantiere per la realizzazione della nuova Accademia della Guardia di Finanza: mancano infatti pochi mesi alla fine di un intervento su un’area di oltre 120mila metri quadrati e che ha visto anche la sistemazione e riqualificazione delle aree pubbliche dalla piazzetta Santa Lucia a Largo Barozzi, lungo via Statuto. Mancano ora, dopo la realizzazione della nuova piazzetta davanti all’ingresso della futura Accademia, il rifacimento dell’asfalto e la messa in quota dei chiusini tra via Statuto e proprio largo Barozzi: qualche giorno di lavori è previsto nella prossima settimana e, per questo motivo, dalle ore 08:00 di lunedì 12 luglio alle ore 18:00 di sabato 17 luglio 2021, sono previsti i seguenti provvedimenti viabilistici:

– in via Statuto tra via XXIV Maggio e via Grataroli

· divieto di sosta permanente con rimozione forzata ambo i lato

· divieto di transito pedonale con deviazione dei pedoni sul marciapiede opposto

· istituzione del senso unico di marcia con direzione di via Costituzione

· istituzione del limite di velocità di 30 Km/h

– in via Minzoni e di via Damiano Chiesa all’intersezione con via Statuto

· istituzione della strada a fondo chiuso

– in via Grataroli all’intersezione con via Statuto

· obbligo di svolta a destra.

Lavori di allacciamento alla rete idrica in via Borgo Canale, strada interrotta

Al fine di consentire l’esecuzione dei lavori stradale per l’allacciamento alla rete idrica in via Borgo canale, sarà necessario, dalle ore 08:00 di lunedì 12 luglio alle ore 18:00 di venerdì 16 luglio 2021, interrompere via Borgo Canale, sui colli di Bergamo, all’altezza del numero civico 80.

È quindi previsto il divieto di transito per tutte le categorie dei veicoli eccetto i mezzi di cantiere e la strada sarà quindi a fondo chiuso in corrispondenza del cantiere.

“C’è grande fermento e dinamismo in queste settimane – spiega l’assessore ai Lavori Pubblici Marco Brembilla -, lavoriamo con impegno per dare compiuta realizzazione dei tanti progetti approvati e risposta alle tante esigenze e sollecitazioni che vengono dalla città. Nuovo asfalto ad azzerare le buche e le sconnessioni dell’asfalto, attraversamenti pedonali in sicurezza, nuovi servizi a beneficio della cittadinanza richiedono molti interventi e li abbiamo concentrati, come normale, nel periodo estivo, subito dopo la chiusura delle scuole, quando il traffico in città diminuisce. Il cantiere è sempre una situazione che genera un disagio temporaneo a chi deve spostarsi sulle strade di una città, soprattutto se piccola, in termini di km quadrati, come Bergamo, uno dei capoluoghi meno estesi di tutta la Lombardia: so per certo, però, che al termine dei lavori restituiremo una città più bella ed efficiente, per la quale sarà valsa la pena di aver pazienza”.