"Bergamo in Azione": il partito di Carlo Calenda si presenta - BergamoNews

Il Coordinamento Provinciale di Bergamo in Azione, al lavoro lontano dai riflettori, si è mosso in questi mesi per creare una squadra compatta, coesa e presente sul territorio della Provincia di Bergamo.

“Vogliamo offrire ai cittadini e alla politica un modo nuovo di lavorare, mettendo la competenza, l’analisi e l’arte di governo al primo posto” dichiarano i responsabili territoriali che proseguono “ci siamo dati un’organizzazione per lavorare al meglio, ma che sia snella e svincolata da antiche logiche partitiche difficili da comprendere”.

Il Responsabile provinciale Enrico Zucchi ha commentato: “Organizzazione, senso di responsabilità e lavoro di squadra sono le parole chiave che ci hanno guidati fin qui. Ora intendiamo proseguire, coinvolgendo le realtà del territorio ed i cittadini, per poter offrire ai bergamaschi quel senso di concretezza che negli ultimi anni è andato un po’ perso, se si guarda la politica di livello Regionale e Nazionale”.

“Bergamo in Azione – prosegue Zucchi – può contare già su alcune centinaia di iscritti al Partito e, nonostante il 2020 ci abbia messi di fronte ad una grande sfida improvvisa, abbiamo sviluppato diverse iniziative come la presentazione del libro di Carlo Calenda a Bergamo, con centinaia di partecipanti, numerosi gazebo nelle strade e nelle piazze per presentare le proposte e il nostro pensiero politico, ma anche numerose attività nei territori con realtà locali di diverso tipo”.

“Nel 2021 abbiamo strutturato una vera e propria Scuola di Politica della durata triennale, a cui hanno partecipato da febbraio a giugno oltre 50 iscritti, con l’obiettivo di formare le competenze dei futuri amministratori locali ed, inoltre, abbiamo continuato con l’opera di coinvolgimento ed informazione per gli iscritti sui temi principali della nostra provincia, quali ad esempio lo sviluppo delle infrastrutture e dell’evoluzione del mercato del lavoro”.

Il Consigliere regionale di Azione, Niccolò Carretta, presente alla prima riunione formale ha dichiarato: “Il periodo storico che stiamo vivendo è difficile e complesso, la pandemia ha fatto emergere vecchie e nuove esigenze che necessitano di una risposta diversa da parte della Politica. Ci tengo a ringraziare i numerosi militanti che stanno lavorando attivamente per raggiungere gli ambiziosi obiettivi che ci si è dati, ma anche chi ci sostiene tramite iscrizione o donazione. Il gruppo di persone dei responsabili territoriali, che ringrazio per aver voluto dedicare energie al progetto, è davvero di alto livello e sono sicuro che faranno un buon lavoro su Bergamo. Sono convinto che ci sia sempre più bisogno di offrire una proposta credibile ed una casa ai tanti moderati liberali e riformisti presenti sul territorio”.

I GRUPPI TERRITORIALI

1) Bergamo Città in Azione

Responsabile: Manuela Cividini

Mail: bergamocity.bginazione@gmail.com

2) Bergamo Hinterland in Azione

Responsabile: Paolo Giorgetti

Mail: bergamohland.bginazione@gmail.com

3) Bassa in Azione

Responsabile: Martina Oneta

Mail: bassaest.bginazione@gmail.com

4) Isola in Azione

Responsabile: Marco Donadoni

Mail: isola.bginazione@gmail.com

5) Valle Brembana in Azione

Responsabile: Giuseppe Miglio

Mail: vallebrembana.bginazione@gmail.com

6) Valle Seriana in Azione

Responsabile: Mattia Masseroli

Mail: valleseriana.bginazione@gmail.com

7) Alto Sebino e Valle Cavallina in Azione

Responsabile: Livio Faliselli

Mail: altosebino.bginazione@gmail.com