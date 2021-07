Agricoltura, solidarietà, sostenibilità: la Colonia agricola 2.0 di Castel Cerreto - BergamoNews

Inaugurato a Treviglio il nuovo Centro Polifunzionale Giuliano Donati Petteni voluto dalla Fondazione Istituti Educativi

In un unico edificio a Castel Cerreto confluiscono agricoltura, solidarietà, sostenibilità e valorizzazione del patrimonio, e il centro si pone come un solido punto di riferimento per la comunità e il territorio.

Il borgo di Castel Cerreto ha alle spalle una vocazione agricola di lungo corso: si è deciso quindi di adeguare questo luogo alle esigenze del territorio trasformandolo in una “Colonia agricola 2.0”, dedicata alla formazione professionale in ambito agroalimentare e dell’economia circolare, grazie a Fondazione Maddalena di Canossa.

Il centro polifunzionale vedrà – oltre all’apertura del progetto Casa Museo – l’avvio di un progetto sociale all’interno della Corte dei Massari gestito dalla Cooperativa Alchimia e dal Consorzio FA – Famiglie e Accoglienza.

Giovanni Malanchini, Consigliere Segretario dell’ufficio di presidenza regionale e Referente del Distretto agricolo della Bassa Bergamasca si dice molto “colpito da questa iniziativa della Fondazione Istituti Educativi che, nel solco secolare della sua vocazione al sociale e all’agricoltura, è riuscita a dar vita con questo centro polifunzionale e con le iniziative ad esso collegato a uno strumento che si rivelerà di altissima utilità sia per il territorio che per l’economia e per il benessere tutti gli abitanti della zona”.

In particolare, conclude, “fa piacere vedere che la ‘Scuola per lavorare nell’agroalimentare’, socio storico del Distretto Agricolo della Bassa Bergamasca, porti i suoi corsi di formazione professionale in questa bellissima location”.