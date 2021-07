Under Water Music Fest, tre giorni di musica a Covo (se vai in bici ti offrono una birra) - BergamoNews

Tre giorni di concerti e tre generi musicali differenti: pop, elettro pop e indie. L’Under Water Music Fest accoglierà ospiti esclusivi al Santa Barbara Wakeboard a Covo, a partire dalle 18 di venerdì 9 luglio.

Primo artista sul palco sarà Angelica, emergente cantautrice italiana, ad aprire il festival per poi lasciare spazio alla big della serata: Federica Carta, cantante lanciata dal talent Amici e giunta sul palco di Sanremo nel 2019, che canterà il suo ultimo brano Tocca a me e non solo.

La serata di sabato 10 luglio sarà all’insegna dell’elettro-pop con tre ospiti speciali: in apertura ci saranno i John Qualcosa, band bergamasca doc. capitanata da Ambra Marie; a seguire il pubblico si farà trasportare da Svegliaginevra, artista promettente nel panorama italiano; infine a dominare la scena sarà una band italo-iraniana che ci aveva letteralmente ipnotizzato a X-Factor 2018, ovvero i Bowland.

Domenica 11 Luglio, la serata sarà fortemente Indie: saranno i Tonno, band toscana a cui piace giocare con le parole, ad aprire le danze, per lasciare poi spazio a Scarda e Giancane, artisti affermati nel panorama del cantautorato italiano.

Sarà necessario riservare il proprio posto, acquistando i 1.000 biglietti disponibili a serata dal sito dell’evento; se eventualmente le prevendite non saranno esaurite, sarà possibile acquistare in loco alla biglietteria.

Saranno istituite delle aree parcheggio apposite, così da contaminare il meno possibile l’area verde riservata al festival:

✔parcheggio Italtrans Calcio, rotonda Maestri del lavoro, Calcio;

✔parcheggio Italtrans Covo, via Calcio, 61 – SP102, Covo;

✔zona industriale Covo, via Campo Rampino, Covo.

Dai due parcheggi Italtrans partiranno ogni 15 minuti, a partire dalle 17, i bus navetta gratuiti. In alternativa per chi abita a Covo, Antegnate e Romano di Lombardia, ci sarà la possibilità di raggiungere la location in bicicletta. L’Under Water Music Fest, a chiunque si sposterà in bici, offrirà in cambio una birra.

Verrà istituita un’area food & drink plastic-free con il supporto di alcuni food truck che saranno operativi dalle 18 e proseguiranno fino a tarda serata.

Sabato 10 e domenica 11 le giornate saranno arricchite da fantastici workshop da svolgere in una vera e propria oasi di biodiversità insieme ad alcuni professionisti: yoga, pilates, danza verticale, laboratori creativi per bambini. Anche in questo caso i posti saranno limitati e prenotabili direttamente dalle pagine social dell’evento.