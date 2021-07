Top Dieci, Masantonio o 2 Fast 2 Furious? La tv del 9 luglio - BergamoNews

Per la prima serata i tv, venerdì 9 luglio su RaiUno alle 21.25 verrà proposto “Top Dieci”, condotto da Carlo Conti.

Su RaiTre alle 21.20 la mini-serie “Una strada verso il domani – Ku’damm”. Dopo essere tornata indietro, Monika trova il cadavere del marito in mare. Dato il suo profondo stato di smarrimento, Freddy porta Dorli via con sé, ma a seguito di un incidente con la sua pistola nel locale, capisce che non è il posto più sicuro per la figlia, e la porta da Caterina. Quest’ultima intanto decide di rivelare alle figlie che ha ripreso i contatti con Fritz, ma le ragazze inizialmente non sono d’accordo.

Su Rete4 alle 21.20 andrà in onda “Quarto grado – Le storie”.

Su Canale5 alle 21.30 verrà proposta la fiction “Masantonio – Sezione scomparsi”.

Per chi preferisse vedere un film, su RaiDue alle 21.20 c’è “L’uomo che non ho mai sposato”; su Italia1 alle 21.25 “2 Fast 2 Furious”; su Rai4 alle 21.20 “Unbreakable – Il Predestinato”; su La5 alle 21.05 “Vizi di famiglia”; su Iris alle 21.15 “Apollo 13”; e su Italia2 alle 21.10 “Madre!”.

Su Rai5 alle 21.05 spazio al documentario “Art Night – Art rider: da Bassano del Grappa a Negrar di Valpolicella”. Andrea esplora l’entroterra veneto alla ricerca delle sue bellezze, visitando – ville di nobili e ricchi proprietari di epoche differenti. A seguire, “Consagra”: con le sue sculture Pietro Consagra ha rotto con il passato e inventato un altro modo di fare scultura.

Da segnalare, infine, su La7 alle 21.15 il telefilm “Joséphine, Ange Gardien”; su La7D alle 21.30 “Meraviglie senza tempo – Ricostruiamo Washington” e su Mediaset Extra alle 21.10 la replica di “Tu si que vales”.

Questi sono i programmi previsti per stasera salvo variazioni dell’ultimo momento apportate dalle reti televisive.