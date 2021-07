Spaccia eroina in stazione: colto in flagrante e arrestato - BergamoNews

Prosegue l’attività di controllo nell’area della stazione di Bergamo da parte delle Forze dell’Ordine della città: nel pomeriggio di mercoledì gli agenti della Polizia locale insieme a quelli della Volante della Questura hanno arrestato un 41enne senza fissa dimora per spaccio di eroina.

L’uomo aveva escogitato un sistema complesso per vendere l’eroina: nascondeva le dose in un cespuglio lungo il viale e si metteva in gola solo le dosi che, di volta in volta, avrebbe dovuto cedere di lì a poco.

Dopo una serie di appostamenti degli agenti in borghese il 41enne stato colto in flagrante e arrestato per detenzione ai fini di spaccio: addosso sono state trovate 24 dosi di eroina oltre a 320 euro in contanti.

Commenta il vicesindaco Sergio Gandi: “Controlli, ma non solo. Siamo impegnati su molti fronti: nella rimozione delle rastrelliere che si sono prestate ad assembramenti e attività illecite nei mesi scorsi, alla ri-definizione dell’area verde su piazzale Marconi, alla rivitalizzazione del piazzale degli Alpini, a numerosi interventi di sgombero dell’area delle autolinee, all’ordinanza anti-alcool in tutta l’area della stazione e molto altro ancora”.