"L'ho provato sulla mia pelle: mangiar bene aiuta a guarire, anche dal tumore" - BergamoNews

Ricette, pentole e fornelli riempiono da tempo ogni programma televisivo. Il piacere della buona tavola è insito nel Dna di noi Italiani. Non c’è solo il piacere del gusto, l’alimentazione naturale e il mangiar sano possono essere un grande aiuto per la nostra salute.

Lo dimostra un libro fresco di stampa Laura Castoldi che ha affrontato due “tempeste” come le definisce nel volume e ha tratto un grande insegnamento della vita. Le tempeste sono un cancro al seno che all’età di 36 anni, nel 2008, la colpisce. Traduttrice ed insegnante di inglese, mamma con due figli piccoli Giovanni e Benedetta, affronta tutto il percorso per sconfiggere il cancro. Intervento, cicli di chemio e radioterapie sfiniscono il corpo di Laura. Tutto sembra andare per il verso giusto, fino a quando il cancro riappare quattro anni più tardi nel 2012.

“La prima volta mi è piombato addosso senza che riuscissi ad opporre resistenza, mi ha colto di sorpresa, questa volta lo prendo per il collo, lo guardo fisso negli occhi e gli dico a chiare lettere che non intendo fargliela passare liscia” afferma Laura.

“La mia passione per la cucina, coltivata da sempre, fin da quando ancora ragazzina cercavo di carpire i segreti di mia madre che si aggirava tra i fornelli creando subito un’atmosfera di festa, si veste di nuovo e si unisce a un profondo desiderio di diffondere l’importanza del cibo e dell’alimentazione nella nostra vita. Di dimostrare come le piccole scelte quotidiane possano fare una differenza enorme, esponenziale, come il semplice atto di mangiare non debba e non possa essere vissuto come una mera necessità di sopravvivenza” aggiunge Laura.

Intanto dalla dispensa spariscono zucchero, latte, formaggi, carne e farine raffinate per lasciare posto a cereali integrali in chicco, soprattutto riso integrale, legumi, miso, salsa di soia, bevande vegetali. Da autodidatta si avvicina allo stile di vita del metodo macrobiotico, poi approfondisce. Laura riceve aiuto da Martin Halsey e dalla sua scuola La Sana Gola, punto di riferimento fondamentale per chi vuole prendere in mano le redini della propria salute attraverso i principi e l’alimentazione macrobiotica. Ma non basta. Questa scelta sulla cucina diventa una scelta di vita. “Sì, ho deciso che quanto avevo appreso poteva essere utile per molte persone che sono malate e che vogliono affiancare alle tradizionali cure anche una sana alimentazione adatta al proprio corpo e alle proprie esigenze” aggiunge. Da qui l’idea di aprire anche i Buoni Sani, una cucina dove a mezzogiorno offre pasti e la sera ospita corsi, consulenze, servizio di catering e tanto altro.

Nel volume ci sono consigli alimentari, suggerimenti del Metodo Macro, il ruolo della Spring Diet e le radici di una filosofia di vita nata nell’antica Cina e riadattata da Martin alle esigenze della nostra vita quotidiana.

Laura è chiara: “Questo libro è per chi sta affrontando una patologia difficile e per chi ha accanto qualcuno di malato. Non offre facili illusioni, racconta la possibilità di reagire e uscire vincitori dalla sfida posta dalla malattia”.