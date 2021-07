Impresa Berrettini: primo italiano della storia in finale a Wimbledon - BergamoNews

Matteo Berrettini è in finale a Wimbledon: il tennista romano ha regolato Hubert Hurkacz in quattro set, 6-3 6-0 6-7 6-4, e si è regalato un sogno.

Una semifinale splendida per l’azzurro, che ha giocato ancora divinamente e non si è fatto spaventare dal ritorno in partita del polacco che era riuscito a strappare il terzo set: Berrettini ha continuato a fare il suo tennis, con un servizio solidissimo e discese a rete letali.

Eppure Hurkacz fino a qui aveva regalato una sorpresa dopo l’altra, facendo fuori il numero due del tabellone Medvedev agli ottavi e liquidando Federer nei quarti.

Non abbastanza per far tremare le gambe al 25enne romano, determinato dalla prima palla del primo game: il 6-3 del primo set è stata una mazzata psicologica per il polacco, che nel secondo non ha conquistato nemmeno un gioco e dopo un’ora si è ritrovato già sotto 2-0.

Hurkacz si è rialzato nel terzo set, forse sollevato dal fatto di non aver più nulla da perdere, chiudendo 7-6.

Una sorta di canto del cigno, però, perchè Berrettini nel quarto mette subito le cose in chiaro: servizio strappato e via, senza più voltarsi indietro, verso la finale di Wimbledon.

E domenica per l’Italia sarà una giornata intensissima, tutta concentrata nelle poche miglia che separano lo stadio di Wembley e il centrale di Wimbledon: prima tutti con Berrettini, che se la vedrà col vincente tra Djokovic e Shapovalov, poi con la Nazionale di Roberto Mancini.