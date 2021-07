Il presidente dell'Istat Gian Carlo Blangiardo ospite a Parre - BergamoNews

Gian Carlo Blangiardo, presidente di Istat, sarà il protagonista a Parre dell’incontro, inserito nel cartellone “Incontriamoci sul Serio”, organizzato dall’Amministrazione comunale e promosso dall’Associazione culturale ”Il Testimone”, con il patrocinio del Comune di Clusone, del Comune di Parre e della Comunità Montana Valle Seriana.

Il presidente dell’Istat illustrerà a Parre il “Rapporto Istat 2021”, che sarà presentato alla Camera dei Deputati venerdì 9 luglio.

La conferenza di sabato 10 luglio, alle 20.30, avrà quale tema “Il Rapporto Istat 2021. Gli italiani possono darsi un futuro?”.

Quella di Parre è pertanto la prima occasione pubblica per discutere, sulla base dei numeri reali, di nascite, di calo demografico, di morti per Covid e, soprattutto, del futuro che noi vorremo costruire qui nella nostra Valle. L’incontro sarà presieduto da Omar Rodigari, vicesindaco e assessore al Turismo, Cultura, politiche per la montagna del Comune di Parre. Saranno presenti anche Anna Frattini, Associazione culturale “Il Testimone”, e Danilo Cominelli, Sindaco di Parre.

All’appuntamento in piazza San Rocco sarà possibile iscriversi inviando una mail a info@scopriparre.it, oppure telefonando al 331.7740890.