Funzionalità, qualità, estetica: aspiratori Bora, non semplici cappe - BergamoNews

Innovazione e tecnologia ai massimi livelli, eliminazione degli odori, facilità d’uso e pulizia, silenziosità racchiusi in un design accattivante: così si può descrivere il rivoluzionario sistema di aspirazione Bora Professional.

Quando si parla di cappa il primo pensiero va ad una struttura che sormonta la zona fuochi, dall’ingombro considerevole e dal rumore importante. Bora invece cambia completamente prospettiva e installa la cappa direttamente sul piano cottura accanto ai fuochi.

Bora nasce dall’intuizione e dalla caparbietà di Willi Bruckbauer, maestro falegname specializzato in cucine e appassionato cuoco amatoriale, il quale comprese che l’aspirazione verso il basso fosse il futuro. Nonostante le reticenze incontrate, egli non si è dato per vinto e ha sviluppato un sistema rivoluzionario di qualità superiore. Bruckbauer stesso dice: “Bora utilizza i materiali migliori, la lavorazione è perfetta, l’efficienza è di categoria superiore, l’emissione di rumore è estremamente bassa”.

Soluzioni concepite con un unicum: Bora si occupa esclusivamente di piani cottura e sistemi di aspirazione per gli stessi. Unico fornitore di un sistema completo dal piano cottura sino al passante muro e al filtro aria di riciclo.

Comandi intuitivi e sistemi di facile pulizia il tutto racchiuso in un design minimalista e purista costantemente premiato.

PERCHE’ CI PIACE

Eliminazione degli odori. Bora aspira le particelle di odori, i grassi e i vapori di cottura direttamente dal piano cottura dove questi si formano, impedendo agli stessi di salire e di diffondersi nell’ambiente; anche abiti e capelli rimangono freschi. Il tutto è comandato da un sistema di facile utilizzo, intuitivo e auto-esplicativo attraverso una manopola di comando o toccando leggermente con il dito.

A differenza delle cappe tradizionali, Bora semplifica anche il sistema di pulizia: tutti gli elementi mobili possono essere smontanti facilmente e lavati in lavastoviglie.

Altro aspetto interessante è la grande superficie di cottura a disposizione ottenuta attraverso il comando salva spazio e la disposizione centrale dell’aspiratore. Lo spazio per gli utensili da cucina non ne risente grazie alle dimensioni compatte – inferiori a 200mm – e all’unità di filtro aria di ricircolo integrata nel mobile ad incasso.

La visuale è completamente libera, nessuno spigolo pericoloso all’altezza della testa, postura diritta mentre si cucina e cancellazione del fastidioso vapore sugli occhiali.

PIU’ SISTEMI MA MEDESIMA EFFICIENZA

Bora mette a disposizione diversi sistemi che possono essere progettati sia nella variante aspirante – il vapore di cottura viene convogliato dal ventilatore direttamente verso l’esterno mediante il sistema di canali Ecotube – sia nella variante filtrante – dove il vapore di cottura viene indirizzato attraverso il ventilatore nei filtri aria di ricircolo che eliminano gli odori; l’aria pulita viene quindi restituita all’ambiente attraverso l’area dello zoccolo.

ACCESSORI

In alcuni modelli si può scegliere la bocchetta d’entrata colorata per creare un incantevole contrasto con il resto del piano cottura.

Gli amanti del barbecue adoreranno la griglia Teppanyaki in acciaio inox.

GARANZIA

Due anni di garanzia che può essere prolungata di un ulteriore anno grazie all’estensione della stessa.

Sara Ruggieri

Press Officer

Laboratorio Italiano Design