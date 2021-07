Edoardo Gerbelli è il nuovo governatore del Distretto Rotary 2042 - BergamoNews

Giovedì 8 luglio nella splendida cornice di Villa Redona Medolago Albani a Trescore Balneario si è tenuto un duplice “passaggio di consegne” per il Distretto 2042 e per il Rotary Club Bergamo Sud.

Il Governatore uscente del Distretto 2042 Laura Brianza ha ceduto il testimone al bergamasco Edoardo Gerbelli.

Edoardo Gerbelli, nato a Osio Sotto e membro del Rotary Club Bergamo Sud, è il nuovo Governatore del Distretto Rotary 2042, di cui fanno parte 50 Club per un totale di oltre 2000 soci rotariani provenienti delle provincie di Bergamo, Como, Lecco, Sondrio, Varese e Milano.

“La nostra è un’organizzazione globale che concilia con il servizio a livello locale – dichiara Edoardo Gerbelli – i miei principali obiettivi per l’anno rotariano 2021/2022 sono l’affiliazione di nuovi soci e il sostegno alla nostra Fondazione che sviluppa la sua attività negli ambiti della pace e prevenzione, risoluzione dei conflitti, prevenzione delle malattie e assistenza sanitaria, acqua e strutture igienico-sanitarie, salute materna e infantile, alfabetizzazione ed educazione di base, sviluppo economico e comunitario, sostegno ambientale.”

Il payoff dell’anno è Servire per cambiare vite e il nuovo Governatore afferma “Intendo sviluppare il tema dell’anno proseguendo l’impegno a tutela della salute che ha visto la realizzazione del laboratorio biomelocolare di Calcinate capace di processare oltre 2.500 tamponi al giorno. Nel corso dell’anno svilupperemo l’Area Focus della Pace con un importante convegno internazionale in preparazione del sessantesimo anniversario della pubblicazione dell’Enciclica Pacem in Terris. Queste ed altre iniziative spero contribuiscano a far conoscere ancor meglio la nostra organizzazione operante in 184 Paesi del Mondo con rappresentanze nei cinque continenti”.

Anna Venier, Massimo Colleoni, Laura Brianza, Edoardo Gerbelli

Nel corso della serata presso Villa Redona è stato proclamato anche il nuovo Presidente del Rotary Club Bergamo Sud, il successore di Anna Venier è Massimo Colleoni, il cui impegno è quello di tornare a gestire le conviviali del Club in presenza “purtroppo nell’ultimo anno la pandemia ha precluso a noi la possibilità di incontrarci di persona.”

Nel corso del mandato Colleoni darà continuità al progetto “Rotary Food Box”, l’iniziativa che ha permesso di fornire a 361 persone una box composta principalmente da prodotti alimentari al mese in modo continuativo per 6 mesi, organizzando una seconda edizione amplificata. “Le macro aree su cui si concentrerà la nuova edizione, oltre a quella del cibo, saranno ascolto, lavoro e professionalità rotariane” afferma il nuovo Presidente. “Gli altri progetti a cui darò continuità, insieme al Club, sono “Bambini al Museo” il service che ha l’obiettivo di avvicinare i bambini bergamaschi alla cultura, soprattutto quelli per cui la stessa risulta poco accessibile e proseguire a supportare economicamente l’associazione UILDM, organizzazione che si occupa del sostegno ai malati di distrofia muscolare”.

Edoardo Gerbelli e Massimo Colleoni

Edoardo Gerbelli è nato a Osio Sotto l’8 gennaio 1949. Architetto, urbanista e libero professionista.

Si laurea nel 1975 in Architettura presso il Politecnico di Milano, conseguendo successivi master e specializzazioni in pianificazione territoriale e tutela ambientale.

Dal 1984 svolge la libera professione presso lo Studio Associato arch. Gerbelli – ing. Riva con sede in Calusco d’Adda.

La passione per la professione l’hanno visto impegnato inizialmente presso la Regione Lombardia come addetto alla Segreteria particolare della Giunta Regionale dal 1974 al 1975 ha poi svolto la docenza di ruolo presso l’Istituto d’arte “Andrea Fantoni” di Bergamo nell’insegnamento di Tecnica e disegno delle costruzioni, è stato consulente tecnico per diverse amministrazioni pubbliche della Provincia di Bergamo e per aziende pubbliche e private ed ha coordinato e curato la stesura di Piani Regolatori e Piani Attuativi.

È sposato con Emilia Riva, la quale lo affianca costantemente sia nella vita privata che nella professione, padre di due figlie Francesca e Chiara e nonno del nuovo arrivato Miro Luigi.

Ama definirsi un attento al sociale, ma intollerante dei luoghi comuni e del mero assistenzialismo.

Massimo Colleoni nasce a Bergamo nel 1953 e dopo aver conseguito il diploma di ragioneria entra nell’azienda di famiglia che si occupa di tappezzeria. Nel 1996 crea la “Massimo Colleoni Tappezziere”, che oggi porta avanti con l’aiuto di sua moglie e suo figlio Alberto, che rappresenta la terza generazione. L’azienda opera prevalentemente in Italia ma anche all’estero: Francia, Romania, Kuwait, Emirati Arabi e Russia.