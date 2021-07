Dopo i danni del maltempo, domenica riapre il centro vaccinale di Chiuduno - BergamoNews

Sono terminati i lavori di ripristino dei locali dopo i danni causati mercoledì dal maltempo alla struttura del centro vaccinale di Chiuduno. Si concluderanno sabato le ulteriori verifiche che consentiranno di riaprire il centro in completa sicurezza.

Pertanto le somministrazioni delle vaccinazioni Anti Covid previste per sabato 10 luglio saranno effettuate (stessa ora) ancora al centro vaccinale di Dalmine – Cus in via Kennedi 19/b.

Domenica 11 luglio il centro vaccinale di Chiuduno riaprirà regolarmente.

Commenta il presidente dell’Agenzia di tutela della salute di Bergamo Massimo Giupponi: “Ringrazio le ASST Bergamo Est e Bergamo Ovest per come hanno risolto in tempi rapidi, con grande efficienza e forte spirito di collaborazione il problema legato ai danni subiti dal centro vaccinale di Chiuduno”.

Sin dall’avvio delle vaccinazioni, conclude, “il territorio ha fronteggiato in modo unitario le problematiche che sono via via emerse a tutto beneficio dei cittadini: una squadra vincente”.