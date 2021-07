Boltiere per il secondo anno in testa alla classifica dei comuni ricicloni - BergamoNews

Boltiere si conferma ancora in vetta nella classifica dei comuni ricicloni della Lombardia. Nella classifica annuale stilata da Legambiente, infatti, risulta ancora primo nella classifica dei comuni tra i 5.000 e i 15.000 abitanti.

L’annuale riconoscimento di Legambiente è il primo per Boltiere tutto sotto la guida dell’amministrazione Palazzini, evidenziando come il rispetto e la cura dell’ambiente sia ormai nel cuore dei boltieresi, così come sostenuto più volte dallo stesso Sindaco.

A differenza da quanto sostenuto da una parte politica nella campagna elettorale di due anni fa ormai, l’attuale amministrazione non ha mai messo in dubbio la validità della raccolta differenziata, e ha sempre voluto essere dalla parte dell’ambiente. Lo dimostra anche la volontà da parte dell’Assessore all’ambiente ecologia e cura del territorio Fabrizio Locatelli di aderire appieno alle iniziative di Agenda21, eliminando ogni tipologia di plastica dal municipio.

La cittadinanza di Boltiere si dimostra ancora una volta matura, per questo motivo giungono anche i complimenti del Sindaco per il grande senso civico e di responsabilità dimostrato dalla popolazione.

ARTICOLO A CURA DEL COMUNE DI BOLTIERE