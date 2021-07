Aperto l'Ak Hub, spazio tecnologico di coworking per aziende e professionisti di domani - BergamoNews

L’attesa è terminata. Finalmente AK Hub, lo spazio ad Oriocenter creato al fine di di promuovere ricerca e innovazione per le aziende ed i professionisti del domani, ha aperto i battenti venerdì 9 luglio. Il progetto rappresenta il frutto dell’impegno e della collaborazione tra il gruppo che fa capo ad AK Informatica, azienda di spicco nel settore informatico, tecnologico e dell’intrattenimento, e del Comune di Azzano San Paolo, Settore servizi sociali, politiche Giovanili e del lavoro.

Tale realtà fa parte delle progettualità previste dall’accordo di programma “Polo della cultura e del lusso” sottoscritto da Comune di Azzano San Paolo, Gruppo Finser/Percassi, Provincia di Bergamo e Regione Lombardia. Hanno inoltre aderito al progetto, con un protocollo d’intesa, anche i Comuni di Orio al Serio, Grassobbio e Zanica.

All’interno degli oltre 300 metri quadrati di AK Hub, con ampia vista sull’aeroporto e città alta, trovano spazio postazioni di lavoro, sale riunioni ed una serie di servizi ad alta tecnologia come stampanti 3D, server, PC, lavagne interattive.

L’obiettivo di AK Hub è quello di offrire un ambiente smart e stimolante atto a favorire la crescita e lo sviluppo professionale di giovani talenti, delle start-up digital del domani ed, infine, proporre uno spazio di coworking dotato delle migliori tecnologie presenti sul mercato. Il tutto coadiuvato dalla consulenza ed il supporto necessari per le aziende ed i professionisti che desiderano sviluppare le proprie idee ed i propri progetti con una marcia in più.

Il Gruppo AK avrà un ruolo di rilievo all’interno “dell’incubatore”, non solo mettendo a disposizione la propria esperienza in un settore in continua evoluzione, ma aiutando le nuove realtà imprenditoriali, le start-up ed i soggetti aderenti all’iniziativa ad entrare nel mercato di riferimento come protagonisti, grazie soprattutto ad un percorso mirato ed alla consulenza offerta dagli esperti del Gruppo. In sostanza la mission dell’incubatore è proprio la promozione dell’innovazione del mondo del lavoro, sia delle professioni tradizionali, sia delle più moderne start-up, con un’attenzione particolare a tutte quelle attività che ruotano attorno alla tecnologia, allo sviluppo digitale e all’industria dell’intrattenimento virtuale, Esports compreso.

Il progetto prevede una forte collaborazione con aziende e professionisti del territorio, con specifico riferimento alle sinergie con ‘Cervi e basta’, commercialisti specializzati nella creazione e sviluppo di business, con gli avvocati di “Crofitek” società di consulenza informatico-giuridica verso aziende che investono nelle nuove tecnologie (Esport, IoT, smart contracts, ecc). Fanno inoltre parte del progetto anche Extramobili, azienda bergamasca che ha sviluppato degli arredi modulari per garantire la massima efficienza e sicurezza nell’area di coworking; Tom’s Hardware, testata giornalistica online leader nell’informazione tecnologica, che sta studiando per ‘AK Hub’ contenuti digitali esclusivi.

I punti focali del progetto sono, oltre ai servizi di assistenza allo sviluppo dell’idea di impresa, soprattutto la notevole infrastruttura tecnica e tecnologica, messa a disposizione delle start-up grazie al coinvolgimento di una serie di partners di altissimo livello tra cui Intel, Logitech ed MSI che, tramite AK, supporteranno lo sviluppo tecnologico delle aziende incubate. Non mancherà nemmeno il supporto della fibra internet fornita da InternetOne, in grado di garantire le migliori performance attualmente sul mercato.

