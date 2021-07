Alla Kask di Chiuduno il premio 100 eccellenze - BergamoNews

La giovane azienda bergamasca di caschi per il settore sportivo e professionale ha ottenuto l’importante riconoscimento per l’attività compiuta in quasi vent’anni di attività, elevando gli standard di qualità in un prodotto che fa della sicurezza la propria ragione di vita. Con una scelta controcorrente di voler mantenere l’intera filiera di produzione in Italia, a Kask è stato riconosciuto il merito di aver contribuito allo sviluppo socioeconomico del Paese.

La consegna del premio al Campidoglio nelle mani di Ylenia Battistello: “Un premio che rappresenta un traguardo importante per chi propone nel mondo un prodotto interamente Made in Italy”.

Fondata nel 2004 per iniziativa di Angelo Gotti che, dopo una ventennale esperienza nella produzione di caschi, decide di dare vita a una azienda che sviluppasse prodotti sicuri ma, allo stesso tempo, in grado di colpire per unicità del proprio design. Da allora Kask è diventata una realtà internazionale nello sviluppo, progettazione e produzione di caschi di alta qualità in numerosi settori: dal ciclismo allo sci passando per l’equitazione, fino a diventare un player di riferimento nel comparto del work and safety.

La particolarità di Kask sta nell’intera progettazione e produzione “made in Italy”, una scelta che garantisce la qualità di un prodotto come il casco che fa della sicurezza la ragione d’essere: «Poter controllare l’intera filiera di produzione in ogni sua fase di lavorazione è una condizione essenziale per offrire un prodotto di qualità che sappia realmente proteggere chi lo sceglie per fare sport o per lavorare in quota» sottolinea Diego Zambon, General Manager dell’azienda.

Sviluppatasi nella sede di Chiuduno, in provincia di Bergamo, oggi Kask conta su uno staff composto da 75 addetti e due filiali in nord America e in Australia, a cui si aggiunge la distribuzione in 70 paesi in tutto il mondo. Con un fatturato consolidato superiore a 53 milioni di euro nel 2020, l’azienda ha segnato oltre il 92% di export.

Ed è proprio grazie a questi valori che Kask è entrata all’interno del volume 100 Eccellenze Italiane, un prodotto editoriale esclusivo e di pregio che rilegge i valori, i codici e l’ispirazione del ‘made in Italy’ raccontandone le peculiarità dell’ingegno in vari settori di azione.

A ritirare il premio durante la cerimonia di consegna avvenuta in Campidoglio, Ylenia Battistello, Mktg Director di Kask: “Gli organizzatori del premio hanno riconosciuto alla nostra azienda il merito di aver contribuito allo sviluppo socioeconomico del Paese in ambiti dove l’Italia da sempre vanta eccellenze, come la produzione di articoli sportivi, non limitandoci a saper fare un buon prodotto, ma innovando ed elevando gli standard di qualità, dalla performance del casco al design unico e innovativo”.

Il premio 100 Eccellenze Italiane, patrocinato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e dal Ministero dello Sviluppo Economico, va ad aggiungersi ad altri prestigiosi riconoscimenti internazionali ottenuti dall’azienda bergamasca, tra cui spiccano IF Design Award, ISPO Award, Red Dot Design Award e Eurobike Award.

Con lo stesso approccio che ha decretato il successo della linea di caschi, Kask ha sviluppato dal 2016 il brand KOO Eyewear dedicato a una ampia collezione di occhiali sportivi e maschere da sci.