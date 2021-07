Marinoni: “Rischio nuova ondata Covid in autunno. Vaccinatevi” - BergamoNews

Si stanno susseguendo le notizie relative alle nuove varianti Covid. Al centro dell’attenzione al momento ci sono la Delta, la Delta Plus e la Kappa, che si stanno diffondendo su larga scala.

Stanno mietendo contagi in vari Paesi del mondo e potrebbero diventare prevalenti sulla scena globale: sono in corso diversi studi per capire se i vaccini somministrati finora risultino efficaci anche in questi casi e si attendono a breve novità in tal senso.

Il dottor Bruno Zuccarelli, presidente dell’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri di Napoli e provincia ha lanciato l’allarme sui comportamenti a rischio parlando del pericolo di una nuova ondata di pandemia e dichiarando di temere “che al ritorno delle vacanze avremo un brutto risveglio dal sogno di esserci gettati il peggio alle spalle”. Abbiamo intervistato il dottor Guido Marinoni, presidente dell’Ordine dei Medici di Bergamo, chiedendogli un parere.

Anche da noi c’è il rischio concreto di una nuova ondata di Covid?

Il rischio si presenterà sicuramente in autunno perché ci sarà un clima diverso e le persone trascorreranno più tempo in luoghi chiusi e umidi, che costituiscono un contesto maggiormente a rischio per la circolazione dei droplets, ossia le goccioline più grandi di saliva, espulse con forza da naso e bocca quando si tossisce o si starnutisce. Naturalmente speriamo che questa nuova ondata, che ci sarà quasi certamente, non comporti le gravi conseguenze che hanno caratterizzato quelle precedenti, cioè che non ci siano tanti morti e tanti ricoveri. E questo è funzione della campagna vaccinale.

Ci spieghi

Se riuscissimo a proteggere tutti gli ultrasessantenni – o meglio tutti gli ultracinquantenni – una probabile nuova ondata non avrebbe conseguenze così gravi per la vita e per la necessità di ricoveri ospedalieri. Tutto sta nel renderli immuni, se non dall’infezione almeno dal rischio di contrarre la malattia in forma grave, una protezione che gli attuali vaccini garantiscono: speriamo che non emergano nuove varianti in grado di sfuggire ai vaccini. Si tratta di un aspetto imprevedibile, l’auspicio è che non avvenga ma non si può escludere che possa accadere.

E come sta andando la campagna vaccinale?

Sta proseguendo bene ma non siamo ancora al traguardo di cui ho accennato poco fa. Ci sono scoperture tra gli over 60 che bisogna necessariamente proteggere e la stessa considerazione vale per gli over 50. Se riuscissimo a vaccinare anche le classi d’età più giovani, poi, arriveremmo alla messa in sicurezza di ciascuno perché, a volte, si verificano forme gravi anche tra le persone più giovani: numericamente sono meno ma non vanno sottovalutate. Va considerato, inoltre, un altro aspetto molto importante.

Quale?

Ci sarebbe una minore circolazione del virus, che servirebbe anche a evitare la formazione di focolai nelle scuole: è un aspetto particolarmente importante in vista della ripresa dell’anno scolastico e per centrare questo scopo bisogna vaccinare anche i ragazzi. Non è tutto: con una minor circolazione del virus statisticamente si ridurrebbero le probabilità che possa mutare e che si generino delle varianti, fermo restando che dovremo convivere ancora per parecchio tempo con il Coronavirus.

Quali sono le prospettive?

Fino a quando non avremo vaccinato anche i Paesi più poveri come India, Brasile e Africa non riusciremo a eliminare la circolazione del virus e lo sviluppo delle varianti. Ne scaturirà la necessità di adeguare i vaccini e di cominciare a ragionare sulla dose di richiamo che verosimilmente impegnerà con modalità da definire tutto il 2022: non ci sono ancora indicazioni ufficiali delle autorità sanitarie ma con ogni probabilità sarà così.

Si sta discutendo molto dei sanitari che non aderiscono alla vaccinazione. Qual è la posizione dell’Ordine verso di loro?

Il ruolo dell’Ordine è quello della presa d’atto. La procedura prevede che l’Ats chiami singolarmente i medici che hanno differito o non hanno ancora ricevuto la vaccinazione. Per essere esonerato stabilmente o temporaneamente dalla vaccinazione il sanitario dovrà presentare un certificato rilasciato dal proprio medico di medicina generale, che viene prodotto in situazioni molto particolari: le convinzioni personali non sono valevoli e non è ammessa nemmeno l’autocertificazione.

A questo punto cosa succede?

Ultimato questo passaggio, l’Ats invierà all’Ordine di appartenenza l’elenco dei nominativi dei sanitari che non si sono vaccinati. Gli Ordini non hanno il compito di entrare nel merito delle motivazioni, né di convocarli, risentirli e discutere dell’argomento con loro: semplicemente prenderanno atto dell’elenco, lo porteranno in consiglio e con una delibera li sospenderanno dalla professione. Il provvedimento avrà valore finchè non si sottoporranno alla vaccinazione o comunque fino al 31 dicembre, la data in cui decadrà il decreto.

È un’obbligatorietà di fatto?

La disposizione dell’obbligatorietà in termini giuridici ha problemi di costituzionalità. In questo caso la vaccinazione è un requisito di idoneità per lo svolgimento della professione: nessuno è obbligato a vaccinarsi ma nemmeno a lavorare nel sistema sanitario, è un aspetto fondamentale per mettere in sicurezza gli operatori e soprattutto i cittadini.

Cosa comporta la sospensione dall’Ordine?

Inibisce dallo svolgimento del lavoro. Un’interpretazione del testo della legge aveva ipotizzato che si traducesse nella sospensione dalle attività a contatto con il pubblico, poi è intervenuto un chiarimento del Ministero della Salute con cui è stato precisato che si deve intendere la sospensione dell’esercizio della professione che deve essere annotata sull’albo.

Per concludere, si conoscono già i numeri relativi alla Bergamasca?

Non ancora. La Regione ha ricevuto dagli Ordini dei medici, degli infermieri e degli operatori sanitari gli elenchi relativi agli iscritti, li ha confrontati con quello dei vaccinati e li ha inviati all’Ats. L’Agenzia di tutela della salute li deve convocare uno a uno per accertare le ragioni per cui non si sono ancora vaccinati o non intendono ricevere la vaccinazione e questa fase non è così veloce: quando avrà concluso questi passaggi e ci invierà l’elenco procederemo con l’iter previsto. Guardando alla provincia di Bergamo, stando ai segnali che si è potuto scorgere sinora, l’impressione è che i medici che hanno deciso di non vaccinarsi siano pochi.