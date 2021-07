L'allenatore nel pallone, Fast and Furious o MacGyver? La tv dell'8 luglio - BergamoNews

Per la prima serata in tv, giovedì 8 luglio su RaiUno alle 21.25 andrà in onda la fiction “Doc – Nelle tue mani”. Verranno proposti due episodi dal titolo “L’errore” e “Come eravamo”.

Nel primo, Giulia riporta Andrea in reparto per una paziente che chiede di essere visitata esclusivamente da lui e che non sa delle sue attuali condizioni. Un errore causato dalla sua amnesia mette però tutti gli specializzandi sotto pressione. Intanto, Alba è costretta ad affrontare il rancore che prova nei confronti di sua madre.

Nel secondo, si torna indietro nel tempo. L’episodio speciale è infatti ambientato dieci anni prima. Andrea, ancora insieme alla famiglia e medico entusiasta, ha per la prima volta l’occasione di fare un salto di carriera. Tenere insieme tutto però non è semplice: la competizione con il suo collega Marco, in cui si trova improvvisamente coinvolto, rischia di fargli perdere di vista chi è veramente.

Su RaiDue alle 21.20 l’appuntamento è con la serie “Squadra Speciale Cobra 11”. Verranno proposti due episodi dal titolo “La verità di Semir” e “Sulla strada giusta”. Nel primo, un istruttore di arrampicata sta allenando un gruppo di ragazzi con precedenti penali, con cui ha in programma un’escursione sul Monte Bianco. Due sere prima della partenza la sua figliastra, con cui aveva intessuto una relazione, ha un incidente e cade con la sua auto nel lago…

Nel secondo, intimorito dall’esito delle indagini interne, Stefan Leitner convince la sua squadra a neutralizzare Mo Aguta. Per riuscire in questo intento lo incastrano mettendo della droga nel suo armadietto del lavoro…

Su Canale5 alle 21.25 ci sarà “Viaggio nella grande bellezza”.

Spazio all’attualità e alla politica su La7 alle 20.35 con “In onda”.

Per chi preferisse vedere un film, su RaiTre alle 21.20 c’è “Benvenuti a casa mia”; su Rete4 alle 21.25 “L’allenatore nel pallone”; su Italia1 alle 21.20 “Fast and Furious”; su La7D alle 21.30 “American gigolò”; su La5 alle 21.05 “Piccolo grande amore”; su Iris alle 21 “Ballistic”; e su Italia2 alle 21.10 “Warrior”.

Su Rai4 alle 21.20 ci sarà la serie “MacGyver”. Mac e il suo team solo alla ricerca di una donna che ha informazioni preziose sul Codex, ma l’identità del loro obiettivo è sconosciuta…

Spazio alla musica sinfonica su Rai5 alle 21.15 con il concerto “Mutter e Barenboim per Beethoven”. Il maestro Daniel Barenboim e la violinista Anne-Sophie Mutter in un concerto all’insegna di Beethoven. Con loro il Staatsopernchor, la Staatskapelle Berlin e i cantanti Julia Kleiter, Waltraud Meier – , Andreas Schager e René Pape. In programma: Egmont Overture, la Romanza per violino e orchestra n.1 e n.2, la Sinfonia n.9.

Da segnalare, infine, su Mediaset Extra alle 21.10 la replica di “Zelig”.

Questi sono i programmi previsti per stasera salvo variazioni dell’ultimo momento apportate dalle reti televisive.