Il Giffoni Film Festival riparte da Bergamo: segnale di rinascita che coi ragazzi protagonisti - BergamoNews

È stato presentato a Bergamo, nella mattinata di giovedì 8 luglio, l’edizione 50plus del Giffoni Film Festival, lo storico festival cinematografico per bambini e ragazzi che si svolge ogni anno, nel mese di luglio, per la durata di circa dieci giorni, nella città di Giffoni Valle Piana, in provincia di Salerno.

È nei momenti di incertezza che gli eventi e le istituzioni culturali devono assumersi la responsabilità di fornire punti di riferimento, restare saldi, indicare nuove prospettive, rinforzare il senso di collettività. Non a caso l’edizione #Giffoni50Plus è stata presentata in diretta streaming da Bergamo dal fondatore e direttore Claudio Gubitosi, alla presenza del sindaco Giorgio Gori.

Un segno di rinascita in uno dei luoghi più segnati dalla prima ondata

“La scelta di portare Giffoni a Bergamo – ha dichiarato il sindaco Gori – è innanzitutto un segno di grande amicizia verso i nostri cittadini, di cui siamo onorati e grati. Ho una particolare attenzione per quello che si fa a Giffoni. Questa vostra decisione è uno stimolo alla ripartenza. Sappiamo quale straordinaria energia positiva sia ogni volta in grado di generare. La possibilità di attingere a quell’energia è proprio ciò di cui Bergamo ha bisogno in questo momento così particolare della sua storia. Il FMi piacerebbe che quello di oggi non resti un episodio e ci fosse una collaborazione costante e duratura per il futuro.”

“Nel 2022 Procida sarà Capitale della Cultura, ma nel 2023, su designazione del Parlamento Italiano, toccherà a Bergamo e Brescia. Sarà questa l’occasione per costruire un ponte tra Bergamo e Brescia con Giffoni. Studieremo il modo per farlo. Non mancheranno le idee e la creatività”, ha concluso il sindaco.

Frequentato ogni anno da centinaia di ragazzi e ragazze il Festival Giffoni è un punto di riferimento per la vita dei più giovani e quest’anno, ancora di più, regno della creatività e della gioventù: gli ingredienti che servono alla rinascita di Bergamo e tutta l’Italia.

“La scelta di presentare Giffoni a Bergamo è fondamentale – ha scritto il Ministro della Cultura, Dario Franceschini, in un messaggio dedicato al festival e letto nel corso della presentazione – porta in una delle città più colpite dalla prima ondata della pandemia, l’energia di uno degli eventi più amati del nostro Paese. Migliaia di giovani di nazioni diverse si ritroveranno per celebrare di persona #Giffoni50Plus. Le emozioni che caratterizzano questo speciale appuntamento rinnoveranno l’intenso rapporto tra i ragazzi e il cinema, promuovendo curiosità, interesse, voglia di ricerca. Un’occasione importante, maggiormente in un momento come questo dove i bambini e gli adolescenti soffrono per le limitazioni imposte dall’emergenza sanitaria. Auguro ogni successo a Giffoni e ai suoi giffoner”.

Bergamo, infatti, non è una scelta casuale come lo stesso direttore Gubitosi racconta: “Questa città rappresenta per noi tutti un punto di riferimento indispensabile. La risposta della comunità locale ha generato una forma di contaminazione positiva, una forza opposta a quella oscura della pandemia e della paura. Ha dato un esempio con una straordinaria voglia di riscatto. Un punto di riferimento prezioso per tutti”.

La presentazione di #Giffoni50Plus è stata preceduta da un messaggio a distanza dell’attore Alessio Boni, a cui Bergamo ha dato i natali: “Sono onorato del fatto che Giffoni abbia scelto la mia città per raccontarsi. E’ il simbolo del Sud che si avvicina al Nord e questo è stupendo. Del resto lo sappiamo tutti che è un evento speciale proprio per l’energia che sa trasmettere”.

E di energia ha parlato anche Riccardo Zanotti, voce, compositore e autore della band Pinguini Tattici Nucleari, presenta nella sala consigliare: “L’anno scorso ho potuto toccare con le mani, gli occhi ed il cuore lo spirito di Giffoni. Per noi è stata una boccata di aria fresca in una estate complessa di un anno infausto. Sentire come questa esperienza sia capace di cambiare la vita dei ragazzi è davvero speciale”.

Il festival, in programma dal 21 al 31 luglio a Giffoni Valle Piana, durerà dieci giorni.

Anche per questa edizione saranno rispettati tutti i protocolli vigenti in materia di sicurezza. Distanziamento, controllo degli accessi, prenotazioni obbligatorie agli eventi aperti al pubblico, sedute personalizzate nelle sale, misurazione della temperatura: sono solo alcune delle precauzioni messe in campo. A queste si aggiungono due importanti novità: Giffoni ha dotato tutte le sale di un sistema di sanificazione dell’aria all’avanguardia, inoltre tramite l’app ufficiale sarà possibile consultare il programma, oltre che sul sito, anche da mobile in assenza di cataloghi cartacei.