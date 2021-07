Dal teatro alla musica, estate di eventi a Osio: in cartellone spicca Giacomo Poretti - BergamoNews

Anche quest’anno il Comune di Osio Sotto e in particolare l’assessorato alla cultura, nonostante le difficoltà organizzative dettate dal poco preavviso e dalla situazione continuamente mutevole della pandemia da Covid, vuole offrire un ricco programma culturale e ricreativo per tutta l’estate.

In cartellone ci sono molte iniziative che spaziano fra musica, teatro e feste come la nuova edizione di Birritala a cura dell’associazione Arca Rock e della Consulta Giovani dal 22 al 24 luglio al parco dell’Itala.

Dando uno sguardo al cartellone, tra gli appuntamenti da non perdere nella bella stagione osiense spiccano lo spettacolo teatrale “Carta canta” della rassegna “A levar l’ombra da terra” giovedì 8 luglio alle 21.30 alla tensostruttura dell’oratorio; lo spettacolo teatrale “Grrrosa” della rassegna “A levar l’ombra da terra” giovedì 15 luglio alle 21.30 al cortile della biblioteca; e le giostre al parcheggio dello stadio – area feste dal 22 luglio al 16 agosto.

L’evento-clou sarà lo spettacolo teatrale “Litigar danzando”, con protagonista Giacomo Poretti, del trio Aldo, Giovanni e Giacomo, proposto nell’ambito della rassegna deSidera mercoledì 28 luglio alle 21.15 in piazza Giovanni XXIII.

Ad arricchire il palinsesto c’è la settimana di San Donato, che prevede tante celebrazioni ed eventi fra i quali sono da annotare “Osio Dance Festival” lunedì 2 agosto alle 21.30 in piazza Carrara con il ballerino osiense Kevin Regonesi (in caso di pioggia sotto la tensostruttura); il concerto di ottoni “Note dall’Alto” mercoledì 4 agosto alle 21.30 dalla cima del campanile in piazza Giovanni XXIII; la messa per i volontari defunti e vittime del Covid venerdì 6 agosto alle 10 a San Donato; e lo spettacolo teatrale “L’amore viene dopo” con deSidera venerdì 6 agosto alle 21.15 al santuario di San Donato. Inoltre, sabato 7 agosto dalle 15 alle 23 nell’area mercato ci saranno stand e bancarelle e alle 22.30 con accessi contingentati in via Ubiere e in via delle Industrie avrà luogo lo spettacolo pirotecnico.

A conclusione del calendario estivo, venerdì 10 settembre alle 21 avrà luogo l’intitolazione della sala studio a Eros Nuti, con ritrovo al cortile della biblioteca (in caso di pioggia al teatro dell’oratorio) e domenica 19 settembre dalle 14 alle 18 in viale Rimembranze verrà allestita la mostra di pittori osiensi “Osio Sotto En Plen Air”.

L’assessore alla cultura e alle politiche giovanili, Daniele Pinotti, afferma: “Nonostante le difficoltà dovute alla pandemia siamo riusciti a dar vita a un programma di altissimo livello. Ringrazio la parrocchia, l’oratorio e le tante associazioni che hanno dato la loro disponibilità per concretizzare questo programma così nutrito e corposo”.

“Nella variazione di bilancio approvata a fine maggio – conclude l’assessore Pinotti – l’amministrazione comunale ha stanziato 20mila euro per la rinascita culturale. Significa che abbiamo deciso di investire ulteriori fondi a sostegno degli attori di teatro e di tutto il mondo degli eventi che hanno sofferto particolarmente le restrizioni anti-Covid”.

LOCANDINA

FESTA DI SAN DONATO