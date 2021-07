Tra sole e nuvole, tempo in peggioramento - BergamoNews

Giornate di piena estate: dureranno? Risponde Andrea Bosoni con il bollettino del Centro Meteo Lombardo.

ANALISI GENERALE

Inizio di settimana all’insegna di una nuova rimonta anticiclonica in quota sulla Lombardia con deciso miglioramento del tempo e valori termici in netta ripresa dopo il calo durante il week-end. Da oggi, mercoledì, graduale cedimento del promontorio anticiclonico a causa dell’approssimarsi di una saccatura atlantica che provocherà un peggioramento abbastanza importante nella giornata di giovedì anche in pianura con fenomeni localmente di forte intensità. Miglioramento da venerdì con probabilità di un fine settimana abbastanza soleggiato e con temperature nuovamente in ripresa.

Mercoledì 7 luglio 2021

Tempo Previsto: Durante la notte e al mattino condizioni di cielo nuvoloso sui settori Alpini e Prealpini occidentali, nuvolosità in graduale dissoluzione nel corso della mattinata; altrove condizioni di cielo da poco nuvoloso a parzialmente nuvoloso per il passaggio di velature in quota. Dal pomeriggio nuova intensificazione della nuvolosità cumuliforme con possibilità di rovesci e temporali più probabili su medio-alto varesotto, medio-alto lario, valchiavenna, valtellina e orobie in possibile sconfinamento fino alla fascia pedemontana di varesotto e comasco e brianza in serata.

Temperature: Minime stazionarie comprese tra 19°C e 21°C con valori leggermente superiori nelle aree urbanizzate dei grandi centri abitati; massime stazionarie o in lieve ulteriore aumento sulla pianura centro-orientale con valori tra 32°c e 34°C con punte di 35°/36° sul basso mantovano.

Giovedì 8 luglio 2021

Tempo Previsto: Fin dal mattino cielo da nuvoloso a molto nuvoloso sui rilievi Alpini e Prealpini con possibilità di rovesci e temporali che diventeranno sempre più frequenti e diffusi col passare delle ore, alta probabilità di fenomeni di forte intensità; in pianura nuvolosità irregolare con schiarite nel corso della mattinata specie sulle pianure centro-orientali. Dal pomeriggio graduale peggioramento con temporali anche di forte intensità che potranno interessare anche la medio-alta pianura a partire dai settori occidentali, minori probabilità su bassa pianura e Oltrepò pavese.

Migliora dalla sera a partire dai settori occidentali

Temperature: minime stazionarie, massime in diminuzione più marcata sui settori occidentali.

Venerdì 9 luglio 2021

Tempo Previsto: Al mattino nuvolosità irregolare sui settori centro-orientali ma in graduale dissoluzione, altrove sereno o poco nuvoloso. In giornata condizioni di bel tempo ovunque, assenza di fenomeni sia in pianura che sui rilievi.

Temperature: minime in dimunuzione, massime in lieve rialzo.