Parco di Colognola, l'assessore Marchesi: "Lavori ultimati, riapre al pubblico" - BergamoNews

Riceviamo e pubblichiamo la risposta dell’Assessora al verde pubblico Marzia Marchesi all’articolo pubblicato dal titolo “Ma quanto dura la sistemazione del parco di Colognola?”.

Gentile Redazione,

rispetto alla lettera della signora Gabriella Pesce riguardante i lavori al giardino di Colognola da voi pubblicata stamattina, ho il piacere di annunciare che oggi pomeriggio verranno tolte le recinzioni e l’area oggetto dei lavori sarà riaperta alla cittadinanza.

Mi premono però alcune precisazioni.

Il giardino dell’Azzanella è stato chiuso solo per metà, e non interamente come sembra dal racconto. La parte con le attrezzature destinate al gioco e le panchine è stata infatti sempre aperta proprio per permettere la fruizione del giardino stesso che, ricordiamo, è vicino anche ad altre due aree verdi, quella in Via Azzanella e il giardino San Sisto, frequentabili senza alcun problema nel periodo in oggetto.

I lavori hanno coinvolto due imprese. La prima ha eseguito le potature e gli abbattimenti di alcune alberature malate e pericolose, lo smantellamento e predisposizione dei sottofondi per i nuovi vialetti in calcestruzzo drenante che hanno sostituito i vecchi in asfalto ammalorato.

La seconda impresa, incaricata di stendere lo strato finale, poco prima dell’inizio dei lavori è stata purtroppo messa in quarantena per operai ammalati di Covid-19, ed è stata impossibilitata ad operare per oltre un mese. Alla ripresa dell’attività i diversi lavori sospesi e accumulati hanno evidentemente causato un ritardo in quelli previsti nel giardino di Colognola.

Al termine dell’intervento sui vialetti, si è proceduto alla preparazione e alla semina del tappeto erboso che ha necessitato del tempo per la radicazione.

Il sopralluogo eseguito la scorsa settimana dai tecnici del Comune, e l’intervento di pulizia di Aprica eseguito nella giornata di ieri, permettono oggi la rimozione delle recinzioni di cantiere.

Il giardino torna quindi al godimento dei cittadini nella sua interezza. Confido e affido al loro senso civico l’uso dell’area e soprattutto del prato, ancora in fase di completo attecchimento.

Marzia Marchesi, Assessora al Verde pubblico