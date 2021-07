Le edicole cambiano volto e potranno essere punto di ritiro di pacchi online - BergamoNews

Nel corso della seduta della 1° commissione consigliare permanente del Comune di Bergamo, della serata di lunedì 6 luglio, è stata approvata una delibera “molto interessante che può essere d’aiuto a numerosi commercianti”, come dichiarato dal sindaco Giorgio Gori.

Al centro del documento discusso la proposta di modifica del piano dei chioschi e delle edicole che permetterà agli attuali possessori della licenza per le edicole di cambiare le strutture dello “stabile” nelle dimensioni, tipo e colore, così da poter adibire il chiosco ad altre attività oltre a quelle della vendita di giornali, utili alla sua sostenibilità economica.

Le attuali regole relative alla struttura, infatti, impediscono, specialmente per le dimensioni, l’erogazione di altri servizi: come il pagamento di multe e

bollette, il ritiro dei pacchi acquistati on line, il rilascio di certificati anagrafici, la vendita di varie categorie di prodotti, quali bibite, snack, gadget, articoli di cartoleria.

La modifica dovrà essere autorizzata dal servizio commercio previo parere del servizio urbanistica, il quale, avvalendosi eventualmente di una commissione che potrà essere costituita per l’espressione di tale parere, valuterà la congruità di quanto proposto con riferimento al contesto circostante.

Con tutti i voti favorevoli, la delibera è stata approvata e ora attende di essere discussa in Consiglio comunale. E, se approvata, dal 1° agosto potrà avvenire la sostituzione del manufatto delle singole edicole presenti sul territorio.

“Questa iniziativa apre sicuramente nuovi spazi di sopravvivenza per realtà che quotidianamente soffrono la perdita della vendita dei giornali cartacei. E l’obiettivo è anche, per l’Amministrazione comunale, quello di trasformare l’edicola nel punto di riferimento del quartiere, il luogo in cui trovare una risposta rapida alle piccole necessità quotidiane, come il ritiro dei pacchi comprati con l’e-commerce che ora ha un aumento esponenziale”, ha concluso il sindaco Gori.